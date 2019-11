Aumentan a 1.009 los alumnos sin clase por la nieve de 29 centros de la montaña de Lugo y Ourense

Según los datos actualizados facilitados por la Consellería de Educación a Europa Press, en la provincia de Lugo se han quedado sin clase 841 estudiantes de 18 centros afectados, 15 de ellos con clases suspendidas.

Los 15 centros con las clases suspendidas en la provincia de Lugo corresponden a los ayuntamientos de Baleira, Baralla, Becerreá -dos-, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada -dos-, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Samos, Pedrafita do Cebreiro y Triacastela.

Además, 20 estudiantes se del CPI de Castroverde se quedaron sin clase; junto con otra veintena del IES Xograr Alfonso Gómez de Sarria y tres del CEE Santa María de Lugo.

Mientras, en la provincia de Ourense resultaron afectados 168 estudiantes de 11 centros educativos ubicados en los ayuntamientos de Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, A Gudiña, A Mezquita, Riós, A Veiga, A Pobra de Trives, Verín, Allariz y Bande -del IES Aquis Querquernis y del CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas-.