David Bisbal se suma a la magia de Disney y le canta a Elsa en 'Frozen 2': "El público infantil mola"

Para su vuelta a los cines de todo el mundo, Elsa, Anna, Olaf y compañía contarán con un nuevo aliado. Se trata de David Bisbal, que interpreta Mucho más allá, la canción de los créditos finales de Frozen 2 (Disney) para España y Latinoamérica.

"Tener una canción en una película tan importante es vivir un sueño, quizá el sueño más importante de un proyecto de Disney", comenta el artista almeriense a 20minutos.

De esta forma, Bisbal vuelve a embarcarse en un proyecto para el público infantil después de su aventura en Tadeo Jones 2 en el verano de 2017, pero ahora a lo grande, con la película de animación más taquillera de la historia del cine. Solo en España la vieron más de 2 millones de espectadores.

"Mola el público infantil; me gustan todos los tipos de público. Ellos son los que te dan el cariño y los que comparten contigo tu música". Para todos ellos va dirigido este tema que esconde un mensaje que gusta "mucho" a David: "Al principio tenemos a una Elsa dubitativa, que no quiere salir de su zona de confort, pero ella sabe que muchas veces hay que pasar por una tempestad para conseguir todas esas respuestas que no tiene a su alcance. Empieza la canción teniendo dudas y la termina superando todos sus miedos. Ese ya es un mensaje bastante potente, sobre todo para motivar a la gente: para los niños, los padres, los abuelos... en general para toda la familia", comenta.

Para lograrlo, el andaluz, como Elsa, también ha tenido que salir de su zona de confort. "Cambia mucho el hecho de cantar un género que no es principalmente el tuyo, pero tengo que admitir que me gusta mucho. Me gusta mucho meterme en ese tipo de proyectos", asegura el exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo.

Un proyecto que para Bisbal significa un gran desafío profesional, ya que pocos artistas en el mundo pueden llegar a cubrir toda la diversidad de notas que tiene Mucho más allá, la versión en español de la canción original Into The Unknown, interpretada por la banda Panic! At the Disco en Estados Unidos. "Tiene una producción muy bestial y tratar de calcarla ha sido un reto y ha sido bastante difícil. Disney es muy estricta con esas cosas y, cuando te toca hacer la versión en castellano de la versión original de una película, no te puedes salir prácticamente de nada. Por eso no hemos podido cambiar la tonalidad y las melodías son casi iguales".

Un trabajo con Disney que también le ha dado la posibilidad de volver a ser niño, al menos por unos días. "¡Si hago ahora locuras, imagínate de niño! No era travieso, pero sí muy inquieto. En mi barrio jugaba horas interminables a partidos de fútbol que duraban siete u ocho horas y que quedaban 32-40 y jamás me cansaba", recuerda Bisbal.

Obviamente, los niños son los que más esperan con ansia que llegue el viernes para ir al cine a ver la película, esos para los que David es un verdadero ídolo, sobre todo a raíz de ser uno de los coaches más queridos de La Voz Kids: "Cuando hablo con un niño, me gusta tratarlo como si fuera un adulto. A ellos les gusta que les hables en serio y es por eso que en el programa siempre se ve esta forma de tratarlos.Hay momentos para todo, momentos graciosos, pero también momentos de máxima seriedad y respeto. Es decir, se pueden tener los dos caminos", dice el andaluz, que, hablando de sueños, desvela que él ha cumplido "todos". Pero matiza algo importante. "Cuando cumples unos sueños, aparecen otros. Se multiplican. De eso se trata la vida, de trabajar para conseguir un sueño y cuando te das cuenta de que ya lo has cumplido, se multiplica por tres. Es la vida la que te pone metas para que vayas creciendo como persona y como profesional". Ahora, la suya es encandilar a los más pequeños tras la emisión de la película de estas Navidades.