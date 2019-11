Unanimitat en Les Corts per a demanar al Govern l'IVA reduït per a espectacles pirotècnics

La proposició no de llei explica que la pirotècnia és "un dels elements populars més preuats" del patrimoni cultural valencià i el seu ús "es remunta segles arrere", sent un dels elements reconeguts en l'expedient que al novembre de 2016 va possibilitar la inclusió de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.

En paral·lel al desenvolupament i arrelament històric de l'art pirotècnic i les seues manifestacions rituals en el si de la societat valenciana, "s'ha consolidat igualment la creació d'una important indústria pirotècnica valenciana, en moltes ocasions vinculada a empreses de tradició familiar que, per la seua creativitat i importància, han adquirit en molts casos un ampli reconeixement no solament en l'àmbit valencià i estatal, sinó també a nivell internacional", assenyala el text en l'exposició de motius.

No obstant açò, agrega que "els efectes de la recent crisi econòmica i els derivats de les normatives de contractació i de seguretat han tingut com conseqüència l'agreujament d'un temps ja de per si complicat per al sector del nostre calendari festiu".

Destaca també que la seua activitat "té un gran impacte positiu en l'economia per la seua considerable tornada en determinats sectors, com l'hoteleria i el turisme"

A aquestes problemàtiques "cal sumar l'abusiu augment de l'IVA cultural" en 2012, que va passar del 8 al 21% i que "va atabalar igualment a la indústria pirotècnica valenciana". En els últims anys, aquest IVA ha sigut rebaixat al 10% en alguns sectors culturals com el cinema, la música, la dansa o el teatre, però no en la pirotècnia.

Per açò, Les Corts insten el Consell a "impulsar amb caràcter general possibles el reconeixement artístic per als espectacles pirotècnics pel seu innegable valor cultural i la creativitat que cadascun dels professionals de la pirotècnica empra per a dissenyar-los i executar-los".

A més, volen que es demane al Govern que inicie els treballs i estudis necessaris per a aplicar un tipus d'IVA reduït, equivalent al denominat IVA cultural, per a la contractació d'espectacles pirotècnics pel seu innegable caràcter cultural.