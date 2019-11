Puig apel·la a la "corresponsabilitat" dels partits perquè el Govern "puga començar a funcionar"

Així s'ha pronunciat el dirigent socialista en declaracions als mitjans en ser preguntat pel preacord firmat per PSOE i Unides Podem, i si pot condicionar el model d'Espanya la necessitat de buscar el suport d'altres forces com a ERC.

Puig ha explicat que s'ha iniciat el diàleg amb tots els grups que "poden ajudar" al fet que hi haja govern perquè més enllà del preacord aconseguit "es necessita la col·laboració d'uns altres perquè isca la investidura, no necessàriament per a acordar un programa de govern", ha matisat.

Al seu juí, "el fonamental és que es facilite la investidura i que hi haja govern", permetent també així que el propi paper de l'oposició "siga actiu".

"No es tracta de condicionar res, ni tampoc que hi haja altres partits que se senten alliberats perquè al final tots han de tindre una corresponsabilitat i, si no hi ha alternativa al que s'ha presentat, facilitar que aquest govern puga començar a funcionar", ha incidit.

A més, ha remarcat: "El nostre model d'Espanya no va a estar condicionat, és un model d'Espanya que està inserit en la Constitució, que defèn l'Estat de les Autonomies, que per cert és un Estat quasi federal, que és el que és Alemanya i per a nosaltres és una referència de país, és la locomotora d'Europa. Els països que tenen una visió federal no són precisament els que generen més estabilitat, sinó tot el contrari".

El 'president' valencià ha reiterat que la necessitat que hi haja govern a Madrid en favor de l'estabilitat i després "pot prendre decisions que agraden més o menys" però "és fonamental per al funcionament de la democràcia".

Ha reiterat que el principi d'acord aconseguit és "positiu" des del punt de vista de la Comunitat Valenciana perquè "s'aposta per l'Estat autonòmic i el seu aprofundiment, per les polítiques socials i el primer punt és l'ocupació, que és bàsic, la gran prioritat".