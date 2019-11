Rebutjada en Les Corts una proposta de Vox per a tornar al districte únic escolar solament recolzada per PP i Cs

La diputada de Vox Llanos Massó ha justificat la seua proposta en la llibertat d'elecció de l'educació per part de les famílies com a dret constitucional que, al seu juí, ha sigut "conculcat" a la Comunitat "per diversos motius, un d'ells la zonificació".

Al seu juí, "retallar" l'àrea d'elecció de centre implica "no tindre accés a tota l'oferta" i han de ser les famílies, i no l'administració, les qui decidisquen què tipus d'educació volen per als seus fills perquè aquesta "no és solament instrucció, també comporta formació en valors ètics, morals i religiosos".

Massó ha advertit que la "retallada d'elecció" beneficia les famílies amb majors recursos perquè poden "buscar-se privats que impartisquen l'educació que ells volen" i perjudica les que no, que es veuen "obligades a portar els seus fills al centre que Conselleria ha decidit que toca".

També ha explicat que "redundaria en una millora de la qualitat en existir la lliure competència entre centres" ja que aquest no tindrien "assegurats" els alumnes pel repartiment geogràfic.

La diputada del PP Beatriz Gascó ha mostrat el seu suport, ja que el seu partit va ser qui ho va engegar, i ha assenyalat que va ser "un avanç social" perquè amb el districte únic "el 94% de les famílies escolaritzaven els seus fills en els centres triats com a primera opció" i ara per a parlar d'un percentatge del 90% cal sumar els admesos en primera i segona opció, ha assenyalat.

"Funcionava", ha dit, i serveix per a augmentar l'oferta perquè la qüestió geogràfica "és important, però no pot ser l'única, ha de ser un criteri més" perquè hi ha famílies que volen triar centre per ideari o tipus de formació. També ha subratllat que la competitivitat no ha de ser entesa com una cosa negativa, sinó que serveix per a "veure on hi ha deficiències i que els centres que no estan funcionant puguen millorar".

Mercedes Ventura (Cs) ha mostrat la seua aposta per la "llibertat com a màxim estendard" i ha criticat que la zonificació "veta a moltes famílies" la capacitat de triar, assenyalant que hi ha "casos reals" d'alumnes que no han sigut admesos en les seus nou primeres opcions. "No ha de ser perillós que es competisca per la qualitat educativa per a millorar", ha agregat.

EL BOTÀNIC REPLICA

La diputada del PSPV Ana Besalduch ha apuntat que el que Vox proposa en el fons és "que no es prioritze l'educació pública" i ha assegurat que el que proposen és "una fal·làcia". Segons ha dit, amb el districte únic les famílies "no trien" el centre perquè quan existia moltes no posaven els centres desitjats en primera opció "perquè si no se'ls hi donaven se n'anaven a la cua".

També ha al·ludit al fet que aleshores els centres "triaven els alumnes i ha preguntat a Vox què passaria amb els criteris en eixe districte únic si hi ha un col·legi amb 200 places i 1.500 sol·licituds, ja que solament 200 persones gaudirien d'eixa llibertat d'elecció i la resta no.

Ha rebutjat les acusacions d'adoctrinament realitzades per la diputada de Vox: "Voler que siguen lliurepensadors per a vostés és adoctrinar. Ho pot disfressar com vullga, tot el que no siga la línia educativa que vostés volen és adoctrinar, ací no s'adoctrina ningú".

La diputada de Compromís Papi Robles ha incidit en els criteris d'admissió que es proposarien en eixe districte únic perquè aleshores "eixa llibertat quedaria encotillada per la capacitat dels propis centres" i ha criticat l'al·lusió a la lliure competència de centres: "L'administració no és el mercat", ha recordat, i no es pot apostar per fomentar que hi haja "centres de primera i de segona".

A més, ha destacat que "el vincle que han de tindre els xiquets amb la seua zona és molt important, i la diversitat que hi ha en els barris és la que hi ha en la vida".

Pilar Lima (Unides Podem) ha emmarcat la proposta de Vox en la seua "lògica individualista" de pensar en el fill de cadascun i no en el que es vol fer "per tots els xiquets", i ha advertit que es fomentaria "l'elitització dels centres", convertint alguns barris en guetos".

"Els pares i mares sí tenen l'oportunitat de triar el centre, poden triar fins a deu", ha remarcat, i el model de Vox "porta a desigualtat i segregació".