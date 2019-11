L'Ajuntament de València aprova inicialment el pressupost per a 2020 amb el 'sí' del govern i el rebuig de PP, Cs i Vox

La celebració del ple ordinari de novembre s'ha avançat dos setmanes amb la finalitat de debatre i poder aprovar provisionalment els comptes municipals del pròxim any perquè puguen complir-se els terminis d'exposició pública i de recepció d'al·legacions abans de la seua aprovació definitiva en sessió plenària abans que finalitze 2019.

Durant el debat del pressupost del pròxim exercici, l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, ha assegurat que és "el més alt de la història" de l'Ajuntament i ha assenyalat que creix un 5,8 per cent respecte a l'actual, al mateix temps que ha afirmat que està "focalitzat en els servicis a la ciutadania" i "les inversions en els barris". Ha indicat que compta amb 84,2 milions en inversió que representen un creixement del 6,2 per cent.

Així mateix, el primer edil ha destacat la reducció del deute i els recursos que s'extrauen a partir d'açò, a més de valorar el treball per a "millorar la gestió" i rebutjar les crítiques de l'oposició a la pujada d'impostos. Referent a açò, ha manifestat que "València és la ciutat amb menor pressió fiscal per càpita de les cinc grans ciutats espanyoles".

La portaveu del PP, María José Catalá, ha qualificat d'"estafa" els pressupostos municipals de 2020, ha considerat que "no són els millors" i ha dit que no és moment de "pujar els impostos". El portaveu de Cs, Fernando Giner, que ha apuntat també aquesta última idea, ha indicat que es tracta d'uns pressupostos contaminats pel repartiment de poder entre Compromís i PSPV, a més de censurar que "no estan enfocats als ciutadans" i que no aspiren a "fer una ciutat còmoda, oberta i sostenible".

L'edil de Vox, Vicente Montáñez, ha assenyalat que aquests comptes suposen un "assalt econòmic" i ha rebutjat la "importantíssima pujada d'impostos associada".