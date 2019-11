Casual obrirà hotels a Roma, Ámsterdam, Brussel·les, Berlín o París en els pròxims quatre anys

La cadena valenciana preveu obertures a Roma (Itàlia), Ámsterdam (Països Baixos), Brussel·les (Bèlgica), Berlín, Munich (Alemanya) i París (França), entre altres ciutats d'Europa, avança en un comunicat.

El seu "ambiciós" pla d'internacionalització inclou noves obertures a Florència (Itàlia), Lisboa i Porto (Portugal), on la companyia ja va obrir dos hotels en els primers mesos de 2019.

Per a açò, l'equip d'expansió ha treballat durant any i mig en la cerca de places claus a Europa amb un RevPar (ingressos per habitació disponible) d'acord amb els seus objectius.

A nivell nacional, Casual té firmats sis nous establiments a Màlaga, Cadis i València, amb obertures programades entre 2020 i 2022.

Per al pròxim any preveu aconseguir 22 milions d'euros en facturació i tindre "almenys" 24 hotels en operació, destaca el CEO, Juan Carlos Sanjuán, amb "cada pas minuciosament estudiat" en funció de cada operació i mercat. També aposta per adaptar-se a la demanda mantenint els seus senyals d'identitat: "qualitat, atenció, tematització i servicis personalitzats".

MÉS DE 900 HABITACIONS

Casual Hoteles espera tancar 2019 amb més de 900 habitacions i una facturació que supera els 12 milions d'euros, una xifra que confia a duplicar en sol dos anys amb les obertures previstes.

En l'actualitat, la cadena nascuda en 2013 a València compta amb 17 hotels, tant a Espanya com a Portugal, sota el concepte de "turisme urbà, còmode i innovador".