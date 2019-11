Francis Montesinos protagonitza '50 anys de moda i llibertat a Espanya' en el 500 aniversari de l'Havana

La conferència s'ha centrat en el creador valencià Francis Montesinos, representant de l'eclosió cultural en la segona mitat del XX, detalla la Generalitat Valenciana en un comunicat.

Montesinos va ser clau en l'eclosió artística i cultural que va viure Espanya amb l'inici de la democràcia a partir dels anys setanta. Precisament, quan enguany compleix 50 anys en la professió, és el dissenyador de moda que desfilarà a l'Havana amb la seua col·lecció 'València, Seda i Foc. 50 anys de Francis Montesinos'.

Durant la seua carrera va crear una marca de moda associada a Espanya que va difondre pel món i que va contribuir a projectar "una imatge de país lliure que valorava la creativitat i el talent, després d'anys d'obscurantisme cultural".

Les seues creacions són perfectament recognoscibles perquè "estan impregnades de l'esperit i els colors mediterranis, que solament ell sap plasmar en els seus teixits i dissenys", com ha ressaltat la responsable de Cultura.

Amoraga i Montesinos han mantingut una conversa, davant el públic congregat en el Teatre de l'Edifici de l'Art Cubà del Museu Nacional de Belles Arts, en la qual han repassat la vida i trajectòria del dissenyador, centrant-se en la seua participació en espectacles teatrals i cinematogràfics.

Des dels seus inicis, l'artista valencià ha col·laborat en el vestuari d'espectacles que li han servit com a mitjà de comunicació de les seues idees i propostes creatives.

DEL TEATRE AL CINEMA D'ALMODÓVAR

Francis Montesinos va realitzar el vestuari per al grup de nova cançó Els Pavesos (1978), el grup teatral La Tarumba (1988), diverses coreografies de la companyia de dansa contemporània Ananda Dansa i la versió del 'Llac dels cignes' que va realitzar el Ballet Nacional de Cuba (2000), pel qual va rebre el Premi de les Arts Escèniques al Millor Vestuari.

També va dissenyar el vestuari de la Companyia Nacional de Dansa per a l'espectacle 'Castrati' i el del Centre Coreogràfic de la Comunitat Valenciana per a 'Tres de tres', tots dos en 2002. Un any més tard va realitzar treballs per a la funció 'Las comedias bárbaras', que va dirigir Bigas Lluna dins de la II Biennal de les Arts a València.

En el cinema, els seus models han omplit de color diverses pel·lícules d'Almodóvar: 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del muntón' (1980), 'Entre Tenieblas' (1983) i 'Matador' (1986).

Dins del 500 aniversari de l'Havana, la directora general de Patrimoni ha participat en activitats com la gala artística en honor als reis d'Espanya en el Gran Teatre de l'Havana. També assistirà a la inauguració de l'exposició de l''Autoretrat' de Goya en el Museu Nacional de Belles Arts de Cuba.