Sanitat inicia les obres d'ampliació i reforma del centre de salut de Sant Joan d'Alacant

Per a dur a terme aquestes obres, la Conselleria de Sanitat ha invertit 2.044.470,99 milions d'euros que van a permetre millorar i ampliar els recursos sanitaris en aquest centre de salut, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

D'una banda, se'n va a dur a terme una reforma i modernització de l'edificació que ja existeix, que és de 1.218 metres quadrats i, d'altra banda, se'n va a ampliar el centre en 860 metres quadrats més de superfície, la qual cosa permetrà dotar-ho de nous servicis assistencials, com un àrea maternal i un àrea destinada a l'atenció en salut mental.

Així mateix, se'n va a ampliar l'espai destinat per a alguns dels servicis ja existents, com és l'àrea per a extraccions, cirurgia menor, pediatria i medicina general.

Segons ha indicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, "el nostre objectiu és que tots els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat tinguen accés a les mateixes prestacions sanitàries i disposen d'uns recursos sanitaris moderns i adaptats a les seues necessitats assistencials. Per açò, des de la Conselleria s'està realitzant un esforç per a millorar, renovar i modernitzar les infraestructures sanitàries".

Tal com ha assenyalat Barceló, "l'any 2021 la població de Sant Joan d'Alacant va a tindre la seua disposició un centre de salut renovat i dotat de noves àrees assistencials". Durant el període de durada de les obres, que tenen un termini d'execució de 20 mesos, se'n va a mantindre el funcionament del centre "amb normalitat" de manera que l'atenció sanitària va a estar "garantida".

En la nova zona d'ampliació del centre de salut de Sant Joan d'Alacant se'n van a situar l'àrea de pediatria que comptarà amb dos consultes pediàtriques, dos consultes d'infermeria, box d'urgències i una sala d'espera dotada de zona de jocs i una condícia.

D'altra banda, la zona d'ampliació acollirà també l'àrea maternal que disposarà d'una consulta de comare i una sala polivalent destinada a tallers grupales, preparació per al part, entre unes altres.

Així mateix, se situarà en aquest espai l'àrea d'odontopediatria amb consulta i higienista dental i l'àrea de rehabilitació i fisioteràpia, dotat aquest últim de consulta mèdic rehabilitador, consulta i fisioteràpia, gimnàs amb tres box d'electroteràpia, espai per a cinesiteràpia, vestuaris amb dutxes i condícies.

Finalment, en l'edifici d'ampliació hi haurà una consulta de treballador social i un àrea de destinada a la formació, docència i sala de reunions.