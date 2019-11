El Gobierno remite al Parlamento el proyecto de Ley LGTBI para reiniciar su tramitación

El vicepresidente y consejero de Igualdad, Pablo Zuloaga, ha destacado que es el primer proyecto de ley, al margen de los presupuestos de 2020, que el Consejo de Gobierno aprueba y remite al Parlamento para retomar su tramitación, "paralizada" en la anterior legislatura "por falta de tiempo".

Zuloaga ha afirmado que el texto no difiere del que el Gobierno remitió al Parlamento la pasada legislatura. De hecho, lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es ratificar el acuerdo del 25 de octubre de 2018 por el que se aprobó el proyecto de ley de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género y su remisión al Parlamento de Cantabria para la tramitación del procedimiento legislativo.

"Lo que se ha hecho es retomarlo y pasarlo por las diferentes consejerías", ha explicado, a la vez que ha destacado que remitiéndolo ahora al Parlamento, se garantiza el compromiso de que "no vuelva a haber un 28 de junio" sin que Cantabria tenga aprobada su Ley LGTBI. Una norma que, según ha dicho, busca que Cantabria sea "una tierra más abierta, tolerante y que persiga jurídicamente cualquier tipo de discriminación por orientación sexual".

Una vez que llegue al Parlamento, la tramitación comenzará con la solicitud de comparecencias, fase en la que quedó encallado el anterior proyecto de ley. "Una experiencia que no nos gustó demasiado que hizo que no diera tiempo a tramitarla", ha dicho Zuloaga, quien a preguntas de los medios sobre las discrepancias que protagonizaron entonces PSOE y PRC, ha respondido que "en el seno del Consejo de Gobierno les puedo asegurar que no" las hay.

Esta ley pretende garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI y promover el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género o cualquier otra forma de expresión o vivencia de la sexualidad en Cantabria.

Según informó el Gobierno cuando aprobó el proyecto de ley en octubre de 2018, el texto recoge medidas para amparar a todas las personas víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual en cualquier ámbito, "garantizando que las conductas discriminatorias y los delitos de odio cuenten con el más contundente rechazo legal, institucional, político y social".

OTROS ACUERDOS

Éste ha sido uno de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno, que también ha autorizado la concesión de ayudas por importe de 1,5 millones para 19 proyectos de cooperación al desarrollo promovidos por diversas ONGs.

En Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, se autorizó el inicio de trámites de los contratos de explotación y conservación del túnel de Santullán y la carretera CA-251, de conexión de la A-8 con la CA-250, con un valor estimado de 344.500 euros; y de seguridad y coordinador de seguridad y salud en las obras que se desarrollen en la carretera, por importe de 57.000 euros.

La empresa a contratar se encargará de todas las operaciones necesarias para el correcto funcionamiento del túnel y sus instalaciones, así como de las labores de conservación en el tramo de 700 metros comprendido entre las dos glorietas de acceso.

En materia de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se estimaron las solicitudes de ayudas presentadas por ocho ayuntamientos para la limpieza de playas rurales, a las que se destina un total de 315.000 euros. Los ayuntamientos beneficiarios son Valdáliga, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar, Noja, Ribamontán al Mar, Miengo, Val de San Vicente y Piélagos.

También se autorizó el inicio de trámites para contratar dos servicios relacionados con los incendios forestales, por un total de 312.081 euros: de investigación de las causas de los incendios, con un gasto de 147.651 euros; y elaboración de cartografía digital y seguimiento de la evaluación de áreas quemadas, 164.430 euros.

En el área de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, se autorizó la modificación del contrato del servicio de transporte y difusión de canales de televisión digital en zonas remotas y menos pobladas, con un coste de 221.500 euros, para equiparar la oferta de canales de ámbito nacional en todo el territorio de Cantabria, de forma que no existan zonas de exclusión.

SANIDAD

Y en Sanidad, se aprobó el decreto de estructura básica del Servicio Cántabro de Salud, que determina los órganos centrales y sus funciones, y el de cese de Fernando Villoria como subdirector de Desarrollo y Calidad Asistencial.

Se acordó el inicio del proceso para la concesión del servicio de explotación de la cafetería del Hospital Comarcal de Sierrallana, con una duración de 60 meses, un canon mínimo de 206.600 euros y un valor estimado de 5.482.287 euros.

Asimismo, se aprobaron varios decretos para aceptar la cesión gratuita de uso al Servicio Cántabro de Salud de diverso equipamiento cedido por empresas del sector sanitario. Y se autorizó el inicio de trámites de un acuerdo marco para el suministro respetuoso con el medio ambiente de dos medicamentos exclusivos de los laboratorios Rovi y Leo Pharma, únicos comercializadores de Bemiparina y Tinzaparina, respectivamente, medicamentos indicados como agentes antitrombóticos cuya adquisición supone un coste de 94.417 euros anuales.