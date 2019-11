Valencia.- El Ayuntamiento aprueba inicialmente el presupuesto con el sí del gobierno y el rechazo de PP, Cs y Vox

La celebración del pleno ordinario de noviembre se ha adelantado dos semanas con el fin de debatir y poder aprobar provisionalmente las cuentas municipales del próximo año para que puedan cumplirse los plazos de exposición pública y de recepción de alegaciones antes de su aprobación definitiva en sesión plenaria antes de que finalice 2019.

Durante el debate del presupuesto del próximo ejercicio, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha asegurado que es "el más alto de la historia" del Ayuntamiento y ha señalado que crece un 5,8 por ciento respecto al actual, al tiempo que ha afirmado que está "focalizado en los servicios a la ciudadanía" y "las inversiones en los barrios". Ha indicado que cuenta con 84,2 millones en inversión que representan un crecimiento del 6,2 por ciento.

Asimismo, el primer edil ha destacado la reducción de la deuda y los recursos que se extraen a partir de ello, además de valorar el trabajo para "mejorar la gestión" y rechazar las críticas de la oposición a la subida de impuestos. A este respecto, ha manifestado que "València es la ciudad con menor presión fiscal per cápita de las cinco grandes ciudades españolas".

La portavoz del PP, María José Catalá, ha calificado de "estafa" el presupuesto municipal de 2020, ha considerado que "no son los mejores" y ha dicho que no es momento de "subir los impuestos". El portavoz de Cs, Fernando Giner, que ha apuntado también esta última idea, ha indicado que se trata de unos "presupuestos contaminados por el reparto de poder entre Compromís y PSPV, además de censurar que "no están enfocados a los ciudadanos" y que no aspiran a "hacer una ciudad cómoda, abierta y sostenible".

El edil de Vox, Vicente Montáñez, ha señalado que estas cuentas suponen un "asalto económico" y ha rechazado la "importantísima subida de impuestos asociada".

