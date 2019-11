Rechazada en Corts una propuesta de Vox para volver al distrito único escolar solo respaldada por PP y Cs

La diputada de Vox Llanos Massó ha justificado su propuesta en la libertad de elección de la educación por parte de las familias como derecho constitucional que, a su juicio, ha sido "conculcado" en la Comunitat "por varios motivos, uno de ellos la zonificación".

A su juicio, "recortar" el área de elección de centro implica "no tener acceso a toda la oferta" y deben ser las familias, y no la administración, quienes decidan qué tipo de educación quieren para sus hijos porque esta "no es solo instrucción, también conlleva formación en valores éticos, morales y religiosos".

Massó ha advertido de que el "recorte de elección" beneficia a las familias con mayores recursos porque pueden "buscarse privados que impartan la educación que ellos quieren" y perjudica a las que no,que se ven "obligadas a llevar a sus hijos al centro que conselleria ha decidido que toca".

También ha explicado que "redundaría en una mejora de la calidad al existir la libre competencia entre centros" ya que estos no tendrían "asegurados" los alumnos por el reparto geográfico.

La diputada del PP Beatriz Gascó ha mostrado su respaldo, ya que su partido fue quien lo puso en marcha, y ha señalado que fue "un avance social" porque con el distrito único "el 94% de las familias escolarizaban a sus hijos en los centros elegidos como primera opción" y ahora para hablar de un porcentaje del 90% hay que sumar los admitidos en primera y segunda opción, ha señalado.

"Funcionaba", ha dicho, y sirve para aumentar la oferta porque la cuestión geográfica "es importante, pero no puede ser la única, debe ser un criterio más" porque hay familias que quieren elegir centro por ideario o tipo de formación. También ha subrayado que la competitividad no debe ser entendida como algo negativo, sino que sirve para "ver dónde hay deficiencias y que los centros que no están funcionando puedan mejorar".

Mercedes Ventura (Cs) ha mostrado su apuesta por la "libertad como máximo estandarte" y ha criticado que la zonificación "veta a muchas familias" la capacidad de elegir, señalando que hay "casos reales" de alumnos que no han sido admitidos en sus nueve primeras opciones.

"No debe ser peligroso que se compita por la calidad educativa para mejorar", ha agregado.

EL BOTÀNIC REPLICA

La diputada del PSPV Ana Besalduch ha apuntado que lo que Vox propone en el fondo es "que no se priorice la educación pública" y ha asegurado que lo que proponen es "una falacia". Según ha dicho, con el distrito único las familias "no eligen" el centro porque cuando existía muchas no ponían los centros deseados en primera opción "porque si no se los daban se iban a la cola".

También ha aludido a que entonces los centros "elegían" a los alumnos y ha preguntado a Vox qué pasaría con los criterios en ese distrito único si hay un colegio con 200 plazas y 1.500 solicitudes, ya que solo 200 personas disfrutarían de esa libertad de elección y el resto no.

Ha rechazado las acusaciones de adoctrinamiento realizadas por la diputada de Vox: "Querer que sean librepensadores para ustedes es adoctrinar. Lo puede disfrazar como quiera, todo lo que no sea la línea educativa que ustedes quieren es adoctrinar, aquí no se adoctrina a nadie".

La diputada de Compromís Papi Robles ha incidido en los criterios de admisión que se propondrían en ese distrito único porque entonces "esa libertad quedaría encorsetada por la capacidad de los propios centros" y ha criticado la alusión a la libre competencia de centros: "La administración no es el mercado", ha recordado, y no se puede apostar por fomentar que haya "centros de primera y de segunda".

Además, ha destacado que "el vínculo que deben tener los niños con su zona es muy importante, y la diversidad que hay en los barrios es la que hay en la vida".

Pilar Lima (Unides Podem) ha enmarcado la propuesta de Vox en su "lógica individualista" de pensar en el hijo de cada uno y no en lo que se quiere hacer "por todos los niños", y ha advertido de que se fomentaría "la elitización de los centros", convirtiendo algunos barrios en guetos".

"Los padres y madres sí tienen la oportunidad de elegir el centro, pueden elegir hasta diez", ha remarcado, y el modelo de Vox "lleva a desigualdad y segregación".