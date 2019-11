Expertos destacan el deporte, alimentación e hidratación como claves para mantener un estilo de vida activo

Durante la jornada, profesionales del deporte y la nutrición han debatido sobre la alimentación y el estilo de vida del deportista y han explicado el papel del consumo moderado de cerveza en la recuperación tras la práctica de actividad física. Además, han detallado los efectos de la ingesta moderada de cerveza en personas que se someten a un entrenamiento de alta intensidad (HIIT).

La alimentación influye directamente en el rendimiento del deportista, por eso las personas que practican ejercicio de manera habitual deben contar con una estrategia nutricional. En palabras del especialista en Nutrición Deportiva y Fundador y director de la Unidad de Nutrición, Alimentación y Metabolismo (UNAM), el doctor Jesús Bernardo, "los deportistas deben sincronizar nutrición y entrenamiento para mejorar sus resultados, ya que solo a través de una correcta alimentación se garantiza el buen funcionamiento de todas las funciones metabólicas".

Una de las estrategias recomendadas por Bernardo ha sido planificar la alimentación previa a la competición. Los días anteriores recomienda tomar hidratos de carbono que aporten la cantidad óptima de glucógeno y aumenten la capacidad de resistencia. Además ha aconsejado "evitar comidas ricas en proteínas o grasas porque requieren más energía para digerirlas y dificultan el vaciado gástrico". Para los aficionados que practican deporte semanalmente ha sugerido tomar alimentos ricos en hidratos.

Sin embargo, el especialista en nutrición ha recordado que la importancia reside en "ordenar la ingesta de alimentos y no restringirlos", por lo que, "si los hidratos de carbono son recomendables antes de practicar deporte para aumentar la resistencia, bebidas con alto contenido en agua y sin contenido alcohólico como la cerveza, sin alcohol, tienen cabida tras el ejercicio para recuperarse del esfuerzo realizado".

REHIDRATACIÓN

Los ponentes han coincidido en la importancia que tiene una adecuada recuperación de las pérdidas que se hayan producido durante el ejercicio. Entre ellas destaca el agua y las sales minerales que se pueden perder por el sudor en cantidades importantes. En este sentido, el catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada, el profesor Manuel Castillo, ha subrayado la necesidad de "recuperar esas pérdidas por el efecto de reposición que tiene y porque determina una correcta regeneración de las estructuras dañadas, lo que mejora el rendimiento y previene lesiones".

Además del agua, a raíz de las conclusiones del estudio 'Idoneidad de la cerveza en la recuperación del metabolismo de los deportistas 1', el Castillo ha explicado que "la cerveza, tan habitualmente consumida, podría ser una opción para reponer las pérdidas hidro minerales que se producen con el sudor y facilitar la recuperación gracias a las características organolépticas y los sustratos metabólicos que aporta esta bebida como son los antioxidantes, vitaminas del grupo B y aminoácidos".

Por tanto, "el consumo moderado de cerveza, entre una y dos cañas al día para las mujeres y entre dos y tres para los hombres, podría favorecer la rehidratación sin afectar al rendimiento deportivo".

Asimismo, este especialista ha aprovechado también para presentar las principales conclusiones de su último estudio 'BEER-HIIT: Beer or Ethanol Effects on the Body Composition Response to High-Intensity Interval Training 2,3', primer estudio en la literatura científica que investiga la influencia del consumo moderado de cerveza en la respuesta psico fisiológica a un programa de entrenamiento de alta intensidad (HIIT).

Entre las principales conclusiones de primer estudio, el doctor Castillo ha destacado que "los resultados obtenidos muestran que un programa HIIT de diez semanas no cambia el peso pero mejora significativamente la composición corporal al disminuir la masa grasa y aumentar la masa magra en adultos sanos". Estos efectos positivos "no se ven influenciados por la ingesta de cerveza o su equivalente en alcohol en cantidades moderadas". Además, la ingesta de cerveza o su equivalente en alcohol, durante el ejercicio, no afecta a la distribución de la grasa corporal".

La evidencia científica derivada de esta investigación demuestra que la mejora en la composición corporal que ocasiona esta forma de entrenamiento y que se caracteriza por un descenso de la cantidad de grasa y un aumento de la cantidad de músculo, no se ve influenciada por la ingesta habitual de cerveza. Tampoco se ha observado que dicha ingesta influencie la distribución de la grasa en la zona visceral o el área abdominal, la popularmente conocida como "barriga cervecera".

Tras presentar los resultados del estudio, el catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada ha remarcado la necesidad de ser prudentes con el consumo de alcohol, no excederse de lo que es una cantidad moderada y si la preferencia es la ingesta de cerveza "la posibilidad que nos brinda esta bebida de consumirla también sin alcohol, siendo esta opción un tipo de bebida particularmente interesante desde el punto de vista nutricional cuando se practican ejercicios altamente demandantes."

CERVEZA Y SALUD

Desde su fundación en 1998, el Centro de Información Cerveza y Salud (CICS), entidad de carácter científico que promueve la investigación sobre las propiedades nutricionales del consumo moderado de cerveza y su relación con la salud, ha querido dar respuesta a la demanda informativa existente en nuestro país en torno a esta bebida apoyando todas aquellas iniciativas relacionadas con su investigación y proporcionando a los profesionales sanitarios y la sociedad información objetiva y contrastada, bajo la supervisión de los profesionales de la medicina, la dietética y la nutrición que conforman el Comité Científico de esta entidad.