No ha podido evitar sentirse emocionada. El padre del presentador de televisión Ramón García ha fallecido y la esposa del veterano periodista, Patricia Cerezo, ha sido la encargada de hacerlo público a través de las redes sociales de una forma tan emotiva como emocionada se encontraba ella misma.

Con un post en Instagram en el que se sucede un álbum de fotos precioso que repasa la vida de José Ramón García Roncal, que nació en 1930, se despide Cerezo de su suegro, al que estaba muy unida y por el que sentía verdadera devoción.

"He tenido la suerte en esta vida de tener al mejor suegro del mundo", son las primeras palabras que le dedica en la publicación, salpicada en múltiples momentos por emoticonos de corazones.

"Desde el primer día que me conoció, hace más de 25 años, me ha tratado y querido como a una hija. Quien le ha conocido sabe que no exagero al decir que Ramón es la bondad personificada", añade Cerezo acentuando una de las cualidades más apreciadas del padre del presentador.

"Siempre sonriendo, siempre amable, siempre cariñoso", continúa, a la par que asegura ha sido, para ella, su "debilidad", mientras que la de él eran sus nietas. "Te dejabas hasta despeinar por ellas, que tu hijo decía que jamás permitías que te tocaran el pelo, siempre tan impecable", cuenta a modo de anécdota sobre el amor de un abuelo por las hijas de su hijo.

Patricia Cerezo, a buen seguro igual que su marido Ramón García, se quedan "con la tranquilidad" de que se ha ido "en paz", así como que ha tenido "una vida maravillosa".

"Lo mejor de todo es que estarás ahora con mi padre con el que tanto te reías", va finalizando Cerezo, también recordando a su fallecido progenitor. "Qué alegría le habrá dado al verte. Te quiero, Ramón", termina el escrito, que actualmente lleva cerca de 1.800 likes y multitud de respuestas de apoyo, pésames y mensajes de ánimo para el matrimonio.

Entre ellas, algunas de compañeros y amigos como Ana Obregón, que escribía "Por favor, dale a Ramontxu el beso más cariñoso del mundo, y otro enorme para ti" o Anne Igartiburu, que ha enviado un sentido abrazo "para toda la familia".