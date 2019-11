Més de 7.000 estudiants es matriculen en la UNED València en el curs 2019-2020

Un total de 7.018 estudiants s'han matriculat en el Centre Associat de la UNED Alzira-València 'Francisco Tomás y Valiente' per a seguir estudis de grau, màster, accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys i idiomes.

D'ells, més de 5.500 han realitzat la seua matrícula en la seu de la universitat a distància a València. La resta ho han fet en les seus que la institució acadèmica té en Alzira, amb 486 estudiants; Gandia, que supera els 360; Ontinyent, més de 160; Sagunt, que registra més de 260, i Xàtiva, amb al voltant de 170, segons detalla la institució acadèmica a través d'un comunicat.

Un any més, el Grau en Psicologia és el que presenta la major demanda -supera les 1.100 matrícules-, seguit pels de Dret, que s'acosta les 900, i Administració i Direcció d'Empreses (ADE), amb més de 400.

Aquestes xifres poden augmentar, ja que el termini de matriculació del Centre Universitari d'Idiomes de la UNED (CUID) s'ha ampliat fins al 22 de novembre. Així mateix, està previst que la UNED òbriga un segon període de matriculació del 5 de febrer al 10 de març de 2020, per a graus, alguns màsters, Programa de Centres Penitenciaris i la Prova d'Accés Lliure per a majors de 25 i 45 anys, apunten des de l'entitat educativa.

Actualment, la UNED presenta una oferta acadèmica de 28 graus universitaris, així com la possibilitat de cursar 11 graus combinats, una modalitat que permet obtindre dos titulacions diferents cursant una d'elles completa i, com a màxim, la mitat dels crèdits necessaris per a l'obtenció de la segona.

EXTENSIÓ I SÈNIOR

A més, el Centre Associat de la UNED Alzira-València completa la seua proposta de formació amb cursos d'extensió universitària i el programa UNED Sènior.

Per al present curs 2019-2020, s'ha preparat una variada agenda de cursos d'extensió, que aborda temes com l'òpera (en col·laboració amb el Palau de Les Arts de València); les noves tecnologies, la comunicació en un context multicultural i el benestar emocional.

Pel que es refereix a la UNED Sènior, es tracta d'una iniciativa dirigida a majors de 55 anys que, amb independència de la formació acadèmica que posseïsquen, estiguen interessats a enriquir els seus coneixements.

Les sessions, que es desenvolupen en l'aula de Xàtiva, versen sobre diferents àrees de coneixement: Inglés per a viatjar (iniciació), i Sostenibilitat i medi ambient són les novetats d'aquest curs, al costat d'Arts Escèniques, Música i cinema; Literatura; Història de l'Art i Història.