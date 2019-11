Un projecte de l'Incliva finançat per l'AECC aborda el tractament del càncer infantil

'Transmissió de senyals mecànics en cèl·lules indiferenciades neuroblàstiques. Estudis biològics i preclínics en models in vitro 3D' és el títol del projecte que la doctora i investigadora de l'Incliva Rosa Noguera, professora de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València, ha presentat al costat del doctorant Ezequiel Monferrer, graduat en Biotecnologia, a treballadors i voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) de València.

L'AECC ha finançat amb 150.000 euros el projecte dirigit per Rosa Noguera. A més, en 2018, ha adjudicat una altra ajuda a l'investigador Monferrer, durant tres anys, que podran ser ampliats a quatre per un màxim de 80.000 euros. L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a la promoció de la investigació de qualitat en càncer infantil i a traslladar els resultats als pacients.

El projecte s'emmarca en diversos estudis encaminats a comprendre els mecanismes que asseguren el potencial metastàsic de certes cèl·lules del neuroblastoma (NB), un dels tumors sòlids pediàtrics més freqüents i a desxifrar teràpies més efectives per a aquesta malaltia, mitjançant tecnologies d'avantguarda.

La fi última és proporcionar resultats traslacionals per a nous compostos terapèutics relacionats amb els senyals de comunicació mecànica de les cèl·lules tumorals i els elements estructurals que les envolten. En aquests senyals mecànics destaca la rellevant acció de la molècula adhesiva vitronectina afavorint que les cèl·lules tumorals del NB puguen provocar metàstasi, envaint altres parts del cos, descrita recentment pel grup de la doctora Rosa Noguera.

Un dels principals objectius de la investigació està sent l'extrapolació de dades 2D de l'organització dels components no cel·lulars obtinguts de mostres de NB, com la vitronectina, a models 3D in vitro per a poder bloquejar la seua acció. L'avaluació in vitro de tumors metastásicos es realitza, en l'actualitat, principalment en condicions de creixement 2D. El model 3D in vitro que es proposa és un projecte pioner que permetrà l'estudi dels esdeveniments biològics clau que promouen la diferenciació i invasió cel·lular en NB.

Altres objectius són el desenvolupament de microambients cel·lulars in vitro, d'alta fidelitat fisiopatològica, controlant l'arquitectura i les propietats mecàniques, imitant els teixits tumorals agressius i no agressius; l'estudi de la influència dels senyals mecànics i bioquímics en la diferenciació i migració dels neuroblastos malignes; i la modelització de la regulació mecànica de la invasió i colonització de cèl·lules canceroses indiferenciades.

Un any més, l'AECC ha obert una nova convocatòria d'ajudes dirigides a la investigació en càncer. Durant 2018 es van entregar ajudes per a un total de 160 projectes per més de 17 milions d'euros i en 2019 s'han aportat quasi 21 milions d'euros per a 171 projectes, superant de forma anticipada els objectius proposats per a 2020: aconseguir els 20 milions d'euros en investigació.

Les 'Ajudes a la Investigació en Càncer 2020' cobreixen dos àrees fonamentals: ajudes a persones i ajudes a projectes. Les primeres tenen com a objectiu promoure el talent i aportar estabilitat cobrint tot el cicle professional dels investigadors: des dels estudiants universitaris de carreres biosanitàries fins a la consolidació com a líders en el camp de la investigació.

Les ajudes a projectes impulsen les idees llavor, generant noves oportunitats d'investigació; recolzen projectes de grups emergents per a consolidar les seues línies d'investigació; i fomenten la investigació col·laborativa i multidisciplinària, des de la traslacional a la pràctica clínica, responent sempre les necessitats clíniques amb base científica demostrable.