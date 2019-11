Celso González garantiza que el PSOE "tiene afán de reivindicar y trabajará para conseguir la financiación del Sagasta"

El consejero de Hacienda, Celso González, ha garantizado que el Gobierno de La Rioja "tiene el afán de reivindicar ante el Gobierno de España todo lo que sea susceptible de apoyar a la comunidad riojana" y, por tanto, "trabajará para conseguir la financiación para el instituto Sagasta".

Aún así, ha matizado, "desde el PSOE vamos a reclamar que se cumplan los intereses adquiridos" pero "la existencia de un derecho de financiación íntegra -como dice el PP- no existe".

Celso González ha respondido así en el Pleno del Parlamento de La Rioja al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, quien ha querido preguntar "si va a reclamar que el Estado financie íntegramente la reforma del Instituto Práxedes Mateo-Sagasta para cumplir la promesa realizada al anterior Ejecutivo autonómico".

En su respuesta, González (PSOE) ha asegurado que la situación de las obras del Sagasta responde "a una falta de ambición del PP" porque "anunciaron que había un compromiso entre Ceniceros y Rajoy para financiar las obras de rehabilitación del Sagasta" pero cuando llegamos al Gobierno "vimos que no había ni un solo documento escrito que sustentase este compromiso, ni convenios".

Cuando llegó el PSOE "se recondujo esta situación "pero el PP sabe que las obras se retrasan y fue necesario firmar una 'addenda' para poder realizarlas y certificarlas". Todo ello mientras "que el Gobierno del PP se conformaba con 800.000 euros para un presupuesto que sube de los 25 millones".

Ante esa respuesta, el diputado del GPP, Jesús Ángel Garrido, ha lamentado que el PSOE "no defiende los intereses de los riojanos sino los suyos propios" porque hace meses "votaron que no querían que La Rioja firmara un convenio con el Estado para que los presupuestos generales financiaran de manera íntegra las obras del instituto".

Ante ello, le ha propuesto un trato: "No nos sube los impuestos pero consigue los 20 millones de euros que nos va a costar la rehabilitación del Sagasta. Reivindique, luche y consiga los 20 millones que nos va a costar las obras", ha pedido el diputado Popular.

TRAMO AUTONÓMICO DEL IRPF

Durante la sesión plenaria, también el consejero de Hacienda ha garantizado que el PSOE "no va a subir el tramo autonómico del IRPF a los pequeños empresarios", ante la pregunta del Grupo Parlamentario Popular.

Además, ha explicado, "estamos convencidos" de que, en este nuevo Gobierno, "vamos a conseguir una economía más innovadora, con más empleo estable y de calidad y, para conseguirlo, aprobaremos medidas para dar apoyo a los pequeños empresarios".

En los últimos años, ha lamentado, "la política fiscal del PP era rebajar impuestos a los que más tenían y el peso de la crisis se sustentó en las clases medias" pero el PSOE "solo subirá los impuestos a las renta más altas por justicia social, por responsabilidad y por cumplir un acuerdo de Gobierno. Un acuerdo que será beneficioso para los pequeños empresarios y la sociedad riojana".

Además, ha garantizado, "este Gobierno apoyará con todas sus fuerzas a las pymes, elevando nuestro tejido productivo".

En su defensa, el diputado del Partido Popular, Alfonso Domínguez, ha lamentado que el PSOE "va a subir los impuestos a todos, y lo sabemos porque conocemos bien sus planes. Va a subir la renta, el patrimonio, las donaciones y las sucesiones... este es el Plan del PSOE para los próximos cuatro años". Ante ello, "el PP se va a oponer a ello" porque "junto con la sociedad riojana vamos a luchar para que no lleven a cabo sus planes".

"CONSEJERO DEL CONSENSO Y DEL CAMBIO"

El pleno ha seguido con la pregunta del PP al consejero de Educación, Luis Cacho, relativa a si es compatible pretender ser el "consejero del consenso" en Educación "cuando su Gobierno está condicionado por Izquierda Unida, y su diputada, Henar Moreno, reconoció el 27 de agosto que las familias no tienen el derecho a educar a sus hijos". Tras plantear la pregunta, y por alusiones, la diputada de IU, Henar Moreno, ha pedido al PP, y en concreto a Jesús Ángel Garrido que "no haga demagogia" y "no manipule mis declaraciones".

El consejero de Educación ,Luis Cacho, ha asegurado que "va a ser el consejero de consenso" pero también "del cambio". Cacho también ha lamentado "la manipulación" de las palabras de Jesús Ángel Garrido (PP) y ha asegurado que "las familias van a seguir teniendo la libertad para elegir el centro que deseen para sus hijos. No hay intención de asignar directamente los centros y serán las familias quienes, mediante un sistema de puntuación y un algoritmo, obtengan las plazas".

PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

En este punto, la diputada del GPP, Noemí Manzanos, ha preguntado al Gobierno de La Rioja si tiene previsto la consejera de Agricultura Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja, Eva Hita, modificar la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja a lo que la consejera ha respondido que "sí".

Así, ha querido matizar, "estamos pensando en proponer modificaciones porque el Gobierno no tiene potestad para cambiar leyes" pero esto no es "algo novedoso" porque durante todo este proceso "en el que yo no estaba presente, desde el PSOE se quisieron hacer ya modificaciones".

Aún así, "evidentemente" desde el Gobierno "hemos tomado contacto con la problemática de esta Ley, hemos mantenido múltiples reuniones evaluando el cumplimiento de la Ley, su impacto social y somos conscientes del enconamiento político que ha suscitado".

"No podemos olvidar que esta Ley llegó a la Cámara de la mano de la sociedad civil, refrendada por la firma de más de 24.000 riojanos, conocemos su desarrollo y cómo se han impulsado dos recursos de inconstitucionalidad, por todo ello, por nuestro conocimiento y nuestro interés en que sea una norma positiva le garantizo que este asunto me ocupa y preocupa y trabajaremos para darle la mejor de las soluciones".

Hita ha asegurado que se van a corregir "aspectos que permitan mejorar la aplicación de la norma y dotarla de una mayor seguridad jurídica y hacerlo en el menor tiempo posible".