Andreu dice que recuperará para servicio público sanitario lo que "se puede asumir pero con garantías de calidad"

Ha sido a una pregunta planteada por la diputada del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, sobre las medidas que se están tomando para la reversión al Servicio Público de los servicios de salud que ahora presta Viamed, conforme a lo acordado en el pacto de gobierno "progresista y de izquierdas" ante el vencimiento del contrato del próximo 30 de noviembre.

La diputada regional ha puesto en valor "el compromiso" de las fuerzas políticas firmantes del acuerdo "en la defensa de lo público para mejorar el servicio". Ha insistido en que "el compromiso de las tres fuerzas políticas buscan por mejorar la calidad de la sanidad en la comunidad, destinando recursos públicos al servicio público" por lo que "es necesario calendarizar las medidas".

Moreno ha asegurado que La Rioja "está a la cabeza de la privatización de los servicios de salud y eso está empeorando el servicio y la atención a los pacientes".

A continuación, Andreu ha indicado que "no vamos a tomar acciones precipitadas, como bien incluimos en el pacto". "Siempre que podamos acreditar que la gestión directa es más eficiente que la externalizada es lo que vamos a hacer"", ha apuntado, para indicar que se elaborará una estrategia que analice la situación en la que nos encontramos para avanzar en soluciones.

REUNIÓN COMISIÓN MIXTA ARTÍCULO 46

Por otra parte, la presidenta del Gobierno riojano ha mostrado el "compromiso" de su Ejecutivo de "defender sobre todo la Unidad de España que es al fin y al cabo defender los derechos y libertades de los ciudadanos".

También ha abogado por "defender la Constitución como marco legal de convivencia" y "el Estado de las Autonomías y el autogobierno de nuestra Comunidad". Para concluir, ha anunciado que "en cuanto se conforme el Gobierno de la Nación, voy a pedir la reunión de la Comisión Mixta del artículo 46".

Andreu ha respondido de este modo a una pregunta planteada por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, acerca de la vigencia del Estado de las Autonomías.

La presidenta riojana ha recordado que, en las últimas semanas se ha debatido una Proposición No de Ley de Ciudadanos sobre el reto secesionista en Cataluña. Nos enfrentamos ante un reto del sistema político y de autonomías en España, que no solo parte de Cataluña que también hay que tenerlo en cuenta para el resto de España

Ante ello, ha recordado que "hay grupos políticos que no tienen muy claro donde tienen que estar colocados". "El ataque que ha sufrido nuestro Estado Constitucional y de las autonomías por parte de un grupo extremista es igual de peligroso que el del independentismo catalán", ha añadido.

La presidenta riojana ha apuntado "ese ataque de la derecha inconstitucionalista no debe ser apoyado por los grupos de esta Cámara, porque inconstitucional es quién está en contra del Estado de las Autonomías, ya que es un modelo que nos ha proporcionado progreso y acercar los planteamientos políticos a las necesidades de los ciudadanos".

El Estado de las Autonomías, ha añadido Andreu, "nos ha permitido un modelo exitoso, político y democrático que nos ha permitido estar aquí debatiendo de cualquier asunto".

DEFENSA DERECHOS CIVILES

A continuación, la presidenta ha respondido a otro pregunta planteada por Díaz acerca de la protección de los derechos civiles. Sobre ello, ha destacado que "tras las elecciones del 10 de noviembre, va a salir un gobierno progresista nacional, por el que no hay que dramatizar, ni maquinar bolivarianadas", sino que "es un Gobierno que defiende los derechos y las libertades de los ciudadanos".

Frente a ello, ha reclamado que "la extrema derecha y el fascismo no debe meter las pezuñitas en el Estado Democrático, por lo que estemos bien atentos porque es una amenaza real", ante lo que ha exigido a los grupos parlamentarios que "no rompan los consensos sociales logrados en materia de derechos civiles". Finalmente, les ha afeado que no hayan hecho nada para proteger los derechos civiles del colectivo LGTBI.