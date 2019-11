València i el nord d'Alacant, en avís groc per fortes ratxes de vent

Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la cota de neu està en uns 1.600 metres, encara que baixarà a 800-1.000 metres al final del dia.

Les temperatures aniran en descens, sobretot les màximes, que amb prou faenes arribaran als 20 graus en el sud d'Alacant. Quant a les capitals, a València s'espera que els mercuris arriben a 18 graus, Alacant aconseguirà 19 i Castelló 17.

En el conjunt del país, un total de 38 províncies tindran aquest dijous avisos per risc (groc), risc important (taronja) o risc extrem (roig) per nevades que acumularan fins el 40 centímetres de neu, pluges, vents de fins el 100 quilòmetres per hora i ones de fins el 10 metres d'altura.

El risc per nevades serà extrem (roig) a Astúries, Palencia i León, on esperen uns 40 centímetres de neu; important (taronja) a Lugo, Cantàbria, Zamora, Burgos, Àvila, Segòvia, on s'acumularan entre 10 i 20 centímetres de neu i el risc serà més baix (groc) a Orense, Soria, Àlaba, Biscaia, Guipúscoa, Navarra, La Rioja, les tres províncies d'Aragó, Lleida, Conca, Guadajalara i Jaén, on es podrien sumar uns 5 centímetres de neu.

A més, les pluges deixaran fins a 40 litres per metre quadrat en 12 hores a Astúries, que tindrà avís groc.

El temporal afectarà també el litoral, sobretot al nord de la Península, on el risc serà extrem a La Corunya i Pontevedra, on les ones poden superar els 10 metres d'altura. També tindran avís, encara que taronja, a Lugo, Astúries, Cantàbria, País Basc, Granada i Almeria, on les ones poden arribar a 5 o 6 metres. Tindran avís groc en les costes de València, Múrcia, part d'Almeria, Màlaga i les illes balears de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Així mateix, el vent fort bufarà amb ratxes de fins el 100 quilòmetres per hora en totes les províncies de Galícia, Castella i Lleó, La Rioja, València, Alacant, Múrcia, Albacete, Jaén, Granada, Almeria i Màlaga, així com en el sud de Mallorca, a Eivissa i Formentera.