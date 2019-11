Els preus van pujar a l'octubre un 1,1% a la Comunitat Valenciana i l'IPC interanual es queda en el 0%

En el conjunt d'Espanya, l'IPC va pujar un 1% a l'octubre en relació al mes anterior però va mantindre la seua taxa interanual en el 0,1%, el seu menor nivell des d'agost de 2016. Estadística ha atribuït el manteniment de la taxa interanual de l'IPC d'octubre a l'encariment de l'electricitat i dels aliments, la qual cosa es va veure compensada per l'abaratiment del gas, els carburants i els paquets turístics.

La taxa interanual d'octubre és la trenté octava taxa positiva que encadena l'IPC interanual i implica que els preus són hui un 0,1% superiors als de fa un any. Amb la dada d'octubre, l'IPC interanual deté la senda a la baixa després de dos mesos consecutius de descensos.

La inflació subjacent, que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats, es va mantindre a l'octubre en l'1%, amb el que se situa quasi un punt per damunt de l'IPC general.

A la Comunitat Valenciana el major increment mensual (octubre com setembre) es va registrar en vestit i calçat (+11,8%), seguit dels aliments i begudes no alcohòliques (+2,2%), i pel grup vivenda, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (1,3%). Increments menors es van registrar en mobles i articles de la llar (+0,7%), ensenyament (+0,4%) i begudes alcohòliques i tabac, sanitat i altres béns i servicis (0,1%).

En el costat oposat, van descendir els preus en oci i cultura (-0,9%), restaurants i hotels (-0,6%), transport i comunicacions (-0,3%).

En termes interanuals, el major augment es registra en restaurants i hotels (2,5%) i el major descens en vivenda, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (-4,6%).