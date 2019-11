El sector agroalimentari, “paralitzat” a Catalunya

Els talls de carreteres en l'AP-7 i a La Jonquera, al costat de la frontera d'Espanya amb França, per part de grups independentistes han provocat conseqüències directes en les exportacions valencianes, principalment del sector agroalimentari, que tenen en aqueixa ruta l'eixida principal cap a Europa.

Després de la petició el dimarts per part de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que s'alçara el bloqueig, el cap del Consell i líder del PSPV, Ximo Puig, es va sumar a la iniciativa i va exigir a la Generalitat de Catalunya una “resposta efectiva” als talls de la frontera amb França impulsats per Tsunami Democràtic, després de mostrar-se “indignat” per unes protestes que “ataquen directament a milers de llocs de treball”, va afirmar.

Davant el bloqueig dels accessos a França en autopistes frontereres amb França, com l'AP-7 a Girona i l'AP-8 a Irun, va advertir que la indústria agroalimentària valenciana està “absolutament paralitzada per una situació que no és raonable”. Aquest sector manté més de 35.000 ocupacions directes i 60.000 indirectes i, juntament amb els seus sectors associats, representa prop del 10% del PIB de la Comunitat Valenciana.

Tsunami Democràtic va donar aquest dimecres per acabades les tres jornades de talls de carreteres a Girona i la frontera de La Jonquera per a donar visibilitat al procés i demanar diàleg al Govern.

La normalitat començava així a instal·lar-se a primera hora de la vesprada d'ahir en l'AP-7 a Girona, que reobria al trànsit dos dels quatre carrils per cada sentit entre Salt i Sant Gregori després que operaris i agents dels Mossos treballaren a preu fet per a retirar de la via tots els objectes que havien servit com a barricades el dimarts: vidres, troncs, rodes...

Durant 16 hores, l'autopista va quedar bloquejada en aquest punt amb fins a 9 línies de barricades i uns 500 conductors atrapats que van haver de passar la nit allí. A les 8 del matí, el Tsunami concloïa les mobilitzacions, però, en paral·lel, un grup d'uns 200 manifestants decidia quedar-se en l'AP-7 a Girona fins que arribara la Policia.

Davant el desplegament de 20 furgons d'antidisturbis, els concentrats van cremar les barricades que encara quedaven en peus i un xicotet grup va marxar a Salt, on es van enfrontar als agents amb noves barricades i llançant objectes.

Els Mossos van identificar a 15 persones, encara que no es van practicar detencions, i van disparar pilotes de foam. Els disturbis van cessar les 11.00 h. L'AP-7 també va anar quedant ahir buidada en els dos sentits de la marxa de manera gradual en El Perthus, a sis quilòmetres de la frontera amb França.

Els manifestants convocats per Tsunami Democràtic la van tallar el dilluns a primera hora en la gran acció de bloqueig després de les eleccions del 10-N. No va ser fins al dimarts a les 8.00 h quan els agents de la Gendarmeria van buidar als concentrats amb gas pebre en una càrrega que es va saldar amb 19 detinguts.

Puig va assegurar que “comprén absolutament” la preocupació del sector agroalimentari valencià i d'altres fonamentals per a l'economia valenciana, com el del transport, i va exigir que les autoritats catalanes prenguen “totes les mesures necessàries per a garantir el lliure accés de persones i mercaderies amb absoluta normalitat”.

Va rebutjar així que “es plantege aquesta qüestió com simplement el dret a la llibertat d'expressió o manifestació”. Això sí, va remarcar que, encara que està “totalment d'acord” amb aquests drets, “hi ha altres espais on es poden fer aquest tipus de manifestacions”.

“No és raonable que en un mes fonamental per a la indústria agroalimentària valenciana, ja que és un en els quals més s'exporta (si no el que més), estiguem absolutament paralitzats”, va lamentar el cap del Consell, que va insistir en el seu “respecte absolut” a la llibertat d'expressió i manifestació.

Hores abans, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, havia reclamat a Puig “contundència” per a exigir al Govern d'Espanya la restauració “immediata de la lliure circulació de mercaderies per l'autopistes catalanes”. Segons va manifestar, les exportacions valencianes “són les grans perjudicades pels bloquejos, amb milions d'euros de pèrdues”.

Impacte en altres comunitats

La patronal catalana Foment del Treball va mostrar ahir la seua preocupació per la “cronificació de protestes diàries als carrers”. La Conselleria d'Agricultura andalusa va estimar en 10 milions d'euros l'impacte negatiu per al sector agroalimentari i pesquer d'aquesta regió.