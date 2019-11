Fernando de Yarza defiende a los medios de comunicación ante los ataques a la libertad de expresión

El presidente de HENNEO y de la Asociación Mundial de Editores de Prensa (Wan-Ifra), Fernando de Yarza López-Madrazo, defendió este miércoles la "libertad de expresión" y la "solidez" de los grupos periodísticos para "garantizar una información libre y veraz" en su intervención en la séptima edición del congreso Digital Media, que se ha celebrado en en Río de Janeiro (Brasil).

La cumbre ha abordado durante tres días los principales cambios y tendencias actuales en los medios de comunicación, así como se han realizado todo tipo de paneles de discusión, charlas, eventos de ‘networking’ y presentaciones de informes especializados. En ella también se entregaron los Premios Digital Media Latam 2019.

Tras arrancar su discurso denunciando la precaria situación que sufren los medios en el país organizador del evento ("lamentamos la manifiesta hostilidad que el Gobierno de esta gran república está mostrando hacia los medios de comunicación"), Fernando de Yarza López-Madrazo hizo un llamamiento rotundo en favor de la defensa de la libertad de expresión y el derecho de la información: "No son fenómenos naturales e irreversibles. No forman parte de la naturaleza humana. Son elaboraciones culturales que la civilización se ha dado a sí misma para intentar que los seres humanos convivan en paz, pero lograr eso ha costado siglos de dolor, de dificultades, de avances y retrocesos. La libertad de informar, como la misma democracia, son conquistas que hay que defender". Y apeló a la fuerza de la palabra como antídoto: "Nuestra herramienta fundamental es la palabra: usémosla, no nos cansemos nunca de denunciar cada amenaza y cada violación contra de la libertad de expresión. No estamos defendiendo un privilegio de nuestro oficio: estamos defendiendo la libertad de todos".

"Nuestra herramienta fundamental es la palabra: usémosla"

Las consecuencias de la crisis

En su análisis, recordó "la terrible crisis económica" que se desató hace doce años y que se ha llevado por delante a cientos de medios en todo el mundo, debilitando a los que se han mantenido. Un escenario ante el que dibujó posibles soluciones. "Necesitamos encontrar fórmulas de rentabilidad en esta era digital que posibiliten el reforzamiento de empresas periodísticas sólidas; empresas que, ante todo, estén en condiciones de defenderse de las intolerables agresiones de los poderes fácticos contra la libertad de prensa y para que los periodistas puedan trabajar con más libertad, con más responsabilidad… y sin ningún miedo", concretó.

Congresos como el auspiciado en tierras brasileñas por Wan-Ifra suponen una oportunidad para avanzar en diferentes fórmulas que abran ventanas de posibilidades. "Vamos a compartir las buenas prácticas y las estrategias en la transformación digital de los medios de comunicación. Tenemos el deber de imaginar, de innovar. Y sabemos hacerlo", prosiguió.

"Necesitamos encontrar fórmulas de rentabilidad en esta era digital que posibiliten el reforzamiento de empresas periodísticas sólidas"

El máximo dirigente de la Asociación Mundial de Editores de Prensa instó a los presentes a no bajar los brazos y creer en la viabilidad del sector. "Tenemos que trabajar para el futuro, trabajar para que todos, sea cual sea nuestro país, podamos hacer nuestro trabajo, que es el de informar, con libertad, con seguridad, con eficacia y, como decía Winston Churchill, con la certeza de que si alguien llama a nuestra puerta a las cinco de la mañana, sabemos que será el lechero, no alguien que viene a detenernos, a amenazarnos o a enmudecernos".

Por último, Fernando de Yarza-López Madrazo situó el foco sobre el próximo Congreso de Wan-Ifra, que se celebrará en junio en Zaragoza, un evento que pondrá a Aragón en el centro de la escena periodística mundial durante varias jornadas. Los reyes de España han aceptado la presidencia de honor del Congreso.