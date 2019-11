El aplaudido beso entre Tamara Falcó y Jordi Cruz en 'Masterchef Celebrity': "¡Morreo directo!"

La complicidad entre Tamara Falcó y Jordi Cruz en Masterchef Celebrity es uno de los temas más comentados del concurso de La 1. Tanto es así que los aspirantes del talent provocaron, con éxito, un acercamiento entre ambos para conseguir la ayuda del chef en la prueba de exteriores: "¡A Jordi le gustas tú!", le gritó Vicky Martín Berrocal a la hija de Isabel Preysler.

Y es que el equipo rojo, compuesto por Avellaneda, Yolanda Ramos y Vicky Martín Berrocal, no conseguía montar un helado de cereales cuando el cocinero se acercó a su puesto. En ese momento, Tamara Falcó le hizo un comentario al chef que no le gustó, lo que provocó que este se alejara sin ayudarles a terminar el postre.

Por ello, los concursantes le pidieron a Falcó, quien capitaneaba el equipo, que convenciera al juez para que les echara una mano. "¡Tamara, dale un beso!", gritó Avellaneda, quien recibió el apoyo del resto de compañeros. "¡Vicky ven y sedúcele tú!", respondió la diseñadora ante la negativa de los aspirantes. "¡A Jordi le gustas tú!", le aclaró entonces García Berrocal.

Por su parte, Yolanda Ramos exclamó: "¡Morreo, morreo directo!", lo que motivó a Tamara, que se aproximó al cocinero para darle un escueto beso en la mejilla. Tras el gesto, el chef reaccionó sonriente: "A ver, que no me he enterado...", bromeó, por lo que la concursante volvió a darle un nuevo beso, esta vez, cerca de la comisura de los labios.

La broma provocó que Jordi Cruz recapacitara y se acercó a los concursantes para prestarles su ayuda. "¡Oh, por fin, menos mal!", celebró entre aplausos Avellaneda, quien fue el nuevo expulsado del concurso.