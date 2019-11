Un comensal de 'First dates' sorprende a Lidia Torrent al recordarle su ruptura con el barman del programa, Matías Roure

Con los ojos como platos. Así dejó este miércoles en First dates David a Lidia Torrent. Y es que el madrileño le recordó a la camarera su romance con el barman del programa, Matías Roure, algo que no le hizo mucha gracia.

David se presentó en el restaurante de Cuatro con ganas de encontrar a una pareja con la que poder formar una familia ya que "por desgracia, no he podido ser padre", afirmó el conductor.

Mientras esperaba a Roser, su cita en el local de Cuatro, Torrent le comentó que "esto del amor, en el fondo es complicado". David le respondió que "los principios son muy bonitos, pero luego... que te voy a contar a ti".

La camarera se sorprendió mucho con el comentario del comensal y le dijo: "¿Qué quieres decir?". Y el madrileño le contestó que "por nada, por nada, ahora que no nos oye", señalando la barra y refiriéndose a al barman del programa Matías Roure, expareja de Torrent, que señaló: "A buscar el amor como locos, que no nos puede faltar nunca".

Su pareja de la noche, la barcelonesa Roser, reconoció en su presentación que "de estar en pareja, lo que echo de menos son las tardes lluviosas cuando te apetece momento sofá, manta y ver una película. También la complicidad, el despertarte al día siguiente con alguien al lado...".

En la cena trataron muchos temas, pero el que les distanció más fue el de los hijos. Mientras que David quería tenerlos, "pero míos, no que mi pareja ya tenga uno y lo tenga que compartir con su ex"; Roser afirmó que "tengo claro que no quiero tener otro hijo. Para mí, la imagen del embarazo era como ir a un matadero. Ya he cumplido".

Al final, la barcelonesa no quiso tener una segunda cita "en plan romántico", con David. El madrileño también coincidió con ella en no volver a quedar amorosamente porque "eres una chica espectacular a pesar de que tengas un niño, aunque no sería un inconveniente en tu caso".