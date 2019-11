Joaquín Reyes celebra su entrada en el 'Club Platino' de 'El hormiguero' con una exclusiva petición: caviar

Montado en un descapotable. Así hizo su entrada este miércoles en El hormigueroJoaquín Reyes, acompañado por Ernesto Sevilla, para celebrar su entrada en el Club Platino del programa.

En su décima visita al programa de Antena 3, el cómico comentó que "no me esperaba entrar en el Club Platino y estoy muy contento, la verdad", mientras se pegaba la tarjeta en la frente con una gran sonrisa.

"¿Puedo pedir alguna cosilla?", preguntó Reyes. Pablo Motos le contestó que "claro, eres del club". El actor se puso a pensar: "Puedo pedir, yo que sé, unos kikos gordos, unos altramuces... ¿Puedo pedir lo que quiera?".

Entonces, tras pensarlo bien, Reyes señaló: "Ya sé lo que quiero, caviar". Motos, sorprendido le dijo que "vale, lo van a buscar, vamos a seguir con el programa". Y entre bromas, el cómico le advirtió: "Los platino no sabemos esperar...".

Y en apenas unos segundos, Jorge Ventosa, director de producción, le dejó en la mesa una bandeja con caviar y unas tostadas. Mientras Reyes se comía una de ellas, el presentador le decía entre risas mientras lo untaba que "se cree que es Nocilla".

Tras terminársela, apartó la bandeja y afirmó: "Ya no quiero más, ya me he cansado", mientras que su compañero reconocía que "como se acostumbra la gente a lo bueno...".

Los cómicos y actores acudieron a El hormiguero para presentar la segunda temporada de la serie Capítulo 0, que se emite en Movistar+, donde el primer capítulo es un biopic de la vida de Joaquín Reyes y el especial de Navidad estará centrado en "anécdotas reales de mi padre", aseguró Sevilla.