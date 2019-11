La Fiscalía del Supremo estudiara si Ortega Smith cometió delito con su comentario sobre las 'Trece Rosas'

Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, será la Fiscalía del Tribunal Supremo la encargada de investigar las declaraciones del dirigente de Vox por su condición de aforado como diputado.

Al ser parlamentario en el Cámara Baja y miembro de la Diputación Permanente -que sigue funcionando hasta que haya unas nuevas Cortes Generales- Ortega Smith está aforado, de modo que sólo el Tribunal Supremo puede investigarle.

La investigación se producirá después de que grupos como la Asociación Trece Rosas Asturias o la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica denunciasen a Ortega Smith por sus palabras en el programa 'Los desayunos' de TVE.

"Yo no le tengo ningún miedo a la historia, pero si vamos a hablar de memoria histórica hay que hablar de toda no sólo de una parte, sino de todo lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, como por ejemplo, que hay pocos reportajes hablando de las chicas de Madrid, las 'Trece Rosas' que torturaban, asesinaban y violaban vilmente y es que una guerra es una situación terrorífica en la que se pierde el concepto de justicia", señaló Ortega Smith el pasado 4 de octubre.

En este sentido, el secretario general de Vox abogó por "buscar la fraternidad, cerrar heridas y evitar que las generaciones futuras lo repitan", pero "no cambiar la historia" del país. Por eso, insistió en que su formación está en contra de una ley que "impone una determinada opinión". "El gran problema es que quiere escribir una forma de la historia y por eso nos oponemos, la historia no hay que juzgarla ni condenarla", añadió.