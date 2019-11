El maestro Joao se reconcilia con Carlota Corredera y carga contra Pol: "Soltó mi mano y me dejó caer"

El maestro Joao se enfrenta a la expulsión en Gran Hermano VIP junto a Adara, su íntima en el concurso. Por ello, Carlota Corredera se ha trasladado este miércoles a Guadalix de la Sierra, donde ambos se han reencontrado de nuevo. En su última entrevista, la presentadora de Sálvame se negó a darle un beso al vidente, dañando sus sentimientos.

Tras el malentendido, Corredera se ha disculpado: "A lo mejor me excedí en dar un perfil profesional. Yo lo que quería era no desestabilizar y no darte información. Si quieres ese beso te lo doy y muchos más", se ha sincerado, a lo que el concursante le ha respondido: "Te lo agradezco y me encantaría".

A continuación, ambos se han dado dos besos: "Te tengo mucho cariño y me das mucha confianza", le ha dicho Joao a la periodista, que ha aprovechado para iniciar la entrevista. Cuando Corredera le ha preguntado sobre su posible expulsión, el vidente ha dicho que se siente "preparado" para salir de la casa: "Cuando entré en la casa sabía que algún día tenía que salir", ha apuntado.

En este sentido, la expareja de Pol Badía ha avanzado lo que piensa que va a suceder este jueves en la gala, aprovechando sus dotes como vidente: "Mañana voy a salir yo. Lo sé, lo percibo, lo siento", ha opinado. Por otro lado, ha valorado a Adara como "un rival digno" y ha expresado su preocupación por esta: "Me da miedo que se la destroce demasiado. Me creo en la obligación de protegerla".

El maestro está decepcionado con Pol Badía

Finalmente, Corredera le ha preguntado por Mila Ximénez y por Pol. En cuanto a la primera, este ha dicho que piensa que, si no gana, "estará cerca de la final". Sobre su exnovio, el concursante ha opinado con desánimo. Y es que ambos contactaron este martes en el reality, donde Badía le dio un alegato.

“Quiero que ganes pero creo que no soy la persona más indicada para hacerte este alegato. Te lo debería hacer Alberto, tu amigo de Jaén, del cual te acuerdas mucho y lo mencionas a todas horas”, le dijo Badía a Joao, sin que este se lo esperara. Por este motivo, el exconcursante de Supervivientes 2018 le ha confesado a Corredera que se ha quitado una pulsera con valor sentimental para ambos: "El soltó mi mano y me dejó caer", ha sentenciado.