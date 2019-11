El Ayuntamiento pide extender la moratoria sobre casas de apuestas hasta que haya una normativa más restrictiva

Así lo ha indicado, en respuesta a Vox, al que señalado que en Gijón hay nueve salas de juego y apuestas, de las que cinco se crearon este año y están previstas otras cinco.

Unido a ello, ha incidido en que el Ayuntamiento desarrollará, dentro del II Plan de Adicciones, acciones transversales, en el ámbito educativo, trabajo y familia, con la finalidad de proteger a los menores. También ha anunciado la constitución en este mes del Consejo de Adicciones, donde se desarrollen estas acciones.

Desde Vox, el portavoz, Eladio de la Concha, ha animado a luchar todos contra la proliferación de estas casas de apuestas, que son negocio para unos pero perjudicial para otros, sobre todo menores. Ha abogado por normativa más restrictiva, como con el alcohol y tabaco, al tiempo que ha visto "un dislate" que patrocinen actividades deportivas.

CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

En el Pleno, asimismo, se ha aprobado una proposición plenaria de Podemos-Equo, por la que se pedía, entre otras cosas, revisar el Protocolo contra las agresiones sexistas de Gijón. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de Podemos-Equo, Ciudadanos, Foro y PP, en contra de Vox y abstención de PSOE e IU.

La concejala de Podemos-Equo, Alba González, ha comenzado su intervención condenando los ataques al Ayuntamiento de Fuenlabrada, sobre todo contra equipamientos relacionados con la igualdad o la lucha contra violencia de género y ha pedido al Pleno que voten "en conciencia".

Ha destacado, asimismo, que Gijón ha tenido un fuerte desarrollo de las políticas de igualdad, gracias al empuje del movimiento feminista y a la voluntad política de la ciudad.

Dicho esto, ha indicado que su iniciativa engloba, entre otras cuestiones: evaluación de los mecanismos de diagnóstico y evaluación del citado protocolo; desarrollo de un impulso claro educativo que luche contra el fomento de políticas de odio entre la población joven; el establecimiento de paradas de autobús 'antiacoso', con respeto a los derechos de los trabajadores de Emtusa y en coordinación con el Estado en la zona rural- y dar estabilidad al llamado Punto Lila.

También plantean crear un protocolo de atención a niños víctimas de violencia de género. Todos los partidos, a excepción de Vox, se han mostrado a favor de la lucha contra la violencia de género.

En este caso, Foro ha destacado las acciones ya puestas en marcha bajo su mandato, mientras que Ciudadanos ha visto preciso actuar en el ámbito educativo y socioeconómico para prevenir.

La propia alcaldesa, Ana González (PSOE), ha apelado al desarrollo histórico de políticas de igualdad en la ciudad, aunque ha advertido de que esto no supone que las cosas se estén haciendo bien.

De hecho, le ha sorprendido "cierto conformismo", con políticas sectoriales de pequeño alcance en lugar de transversales de igualdad, que es la única manera, a su parecer, de cambiar el modelo patriarcal y machista.

Ha visto mejor, incluso, la constitución de una mesa de trabajo técnica para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género en lugar de realizar acciones inconexas entre sí.

La concejala del PP Ángela Pumariega, por su parte, ha visto preciso la implicación de todos en esta "batalla social" y para crear una conciencia social contra el maltrato, que no es de derechas ni de izquierdas.

En el caso de Vox, la edil Laura Hurlé ha mostrado la "más enérgica repulsa" a las agresiones al Ayuntamiento de Fuenlabrada, de las que ha desvinculado a su partido, quien , según ella, está en contra todo tipo de violencia. Ha dejado claro que una sola víctima es "intolerable", aunque Vox defiende hablar de violencia intrafamiliar, no de género.

PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Se ha aprobado, además, por unanimidad, una iniciativa de Podemos-Equo para elaborar un Plan Director de Instalaciones Deportivas, de forma que se garantice su mantenimiento y se facilite su acceso a todas las personas. Un Plan que evalúe las áreas de influencia de cada instalación para atender necesidades o tenga en cuenta espacios cercanos o posibilidades de crecimiento.

El PSOE ha avanzado que lo harán lo más rápido posible y ha replicado a Foro que las inversiones de las que presume solo están sobre el papel. Más de un grupo municipal, además, ha apostado por establecer una colaboración con el Principado y la Universidad.

El Pleno, por otro lado, ha aprobado, por unanimidad, la propuesta de Foro para que 'cuelgue' en la web información actualizada sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos plenarios o por qué no se ejecutan. Algo que Ciudadanos pide que se incluya en el Reglamento Orgánico del Pleno.

La concejala de Hacienda, Marina Pineda, ha defendido que la mayoría de los datos estaban actualizados, aunque ha recordado que la mayoría de los acuerdos plenarios no son ejecutivos, sino orientaciones políticas. Sobre esto, ha remarcado que algunos son tan contrarios a los planteamientos del Gobierno que son de imposible cumplimiento si se quiere mantener cierta coherencia.

SECTOR PÚBLICO

Por otro lado, Ciudadanos no ha conseguido sacar adelante una proposición para instar al Gobierno local a realizar un estudio sobre una posible redimensión del sector público instrumental en seis meses, al opinar que no ven sentido a la existencia de los organismos autónomos o incluso algunas empresas municipales, excepto las grandes EMA, Emulsa y Emtusa. PSOE, IU y Podemos han votado en contra y el resto a favor.

Desde el PSOE, se ha defendido que el sector público local fue ajustándose a las necesidades que fueron surgieron y hay empresas que llegaron a ser referente nacional de eficacia y eficiencia, lo que no implica que deban autofinanciarse siempre. No ha estado a favor de la propuesta, si bien está de acuerdo con hacer una reflexión pausada, ya que se precisará de más tiempo de estudio.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, le ha anunciado a Ciudadanos un "no preventivo", ya que, a su parecer, cada vez que la derecha habla de racionalizar hay un ajuste y probablemente una privatización. Dicho esto, ha asegurado no estar en contra de hacer una evaluación pero ha animado a no solo pensar en la eficiencia económica sino también en la social.

El concejal de Cs Rubén Pérez Carcedo ha criticado a la izquierda el prejuicio hacia su partido, a lo que ha incidido en que no son de derechas, sino liberales. Se ha preguntado, además, de qué tienen miedo.

Foro, por su parte, ha recalcado que bajo su mandato ya crearon Divertia tras fusionar Teatro Jovellanos, Turismo y Jardín Botánico y con buen resultado económico, mientras que en Podemos-Equo han dudado de que no se abra la puerta a la privatización. Vox, por su lado, ha visto "razonable" la propuesta de Ciudadanos, aunque no descartan que se pueda llevar algo al sector privado, "que no es el enemigo", ha apostillado.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

En el turno de preguntas, el edil de Promoción Económica, José Luis Fernández, ha insistido en que es más rápido que sea la Universidad quien licite la residencia, tras la renuncia de la empresa adjudicataria, a lo que ha apuntado que les ayudarán a redactar los pliegos. "Nos atuvimos en todo momento a la ley", le ha recalcado al PP, quien ha incidido en que es la tercera adjudicación fallida.

En el Pleno, asimismo, se ha aprobado, por unanimidad, una Declaración Institucional con motivo del Día Internacional del Sida el próximo 1 de diciembre, por la que se da apoya a la lucha contra la estigmatización y discriminación de personas infectadas con VIH o Sida.