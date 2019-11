Beamonte dice que los resultados del 10N no son buenos para España y el PP estará en "la centralidad y la determinación"

20M EP

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado este miércoles que los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado domingo, 10 de noviembre, no son "buenos" para España, que "no va a dormir tranquila" por la "radicalización" del PSOE, y ha dejado claro que su partido "va a seguir en la senda de la centralidad y no va a renunciar a ella", actuando a la vez con "determinación".