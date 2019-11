Vox señala su "auge" en Sevilla capital y su "importante respaldo en los barrios obreros"

En rueda de prensa, Cristina Peláez y el concejal Gonzalo García de Polavieja han señalado el resultado de las nuevas elecciones generales, que en el plano de Sevilla capital se han saldado con el PSOE de nuevo como fuerza más votada, con 123.016 votos y el 31,87 por ciento del apoyo, si bien los socialistas pierden 10.576 sufragios respecto a las elecciones generales del pasado 28 de abril, tras las cuales en las elecciones municipales de mayo lograron 123.933 votos en la capital andaluza y 13 concejales.

El PP, de su lado, ha obtenido en estas elecciones generales 84.042 votos en Sevilla capital, el 21,77 por ciento del total, es decir 11.863 votos más que en las elecciones generales del 28 de abril, tras las cuales en los comicios municipales de mayo obtuvieron 73.101 sufragios y cayeron de 12 a ocho concejales.

Vox ha escalado hasta la tercera posición en respaldo electoral en la capital andaluza al crecer de 52.989 votos en las elecciones generales de abril a 67.424 sufragios en esta ocasión, el 17,47 por ciento del total, tras haber logrado 25.122 votos en los comicios municipales de mayo, cuando dicho partido irrumpió en el Ayuntamiento de Sevilla con dos ediles.

Unidas Podemos es la cuarta fuerza en la ciudad hispalense en las nuevas elecciones generales, viendo reducido su apoyo de 66.407 votos en abril a 56.553 esta vez, un 14,65 por ciento del total, toda vez que en las elecciones municipales de mayo, la coalición Adelante Sevilla, liderada por Participa, Podemos e IU, obtuvo 44.546 votos y cuatro ediles frente a los cinco que sumaban antes Participa e IU.

LA CAÍDA DE CS

Ciudadanos, finalmente, ha caído de la tercera a la quinta posición en respaldo electoral en Sevilla capital al obtener en estas elecciones generales 31.713 votos (8,22%) frente a los 68.824 de los comicios generales de abril, tras los cuales en las municipales la formación naranja logró 39.331 sufragios y cuatro concejales, uno más de los que tenía hasta entonces.

En ese sentido, Cristina Peláez ha defendido que Vox es "el partido que más crece en la práctica totalidad de los barrios de Sevilla capital en número y porcentaje de votos, aumentando en 26.000 votos desde (las elecciones autonómicas de) diciembre y en 11.600 votos desde (los anteriores comicios generales de) abril". "No vamos a defraudar a nuestros votantes. Seguiremos trabajando sin descanso por defender a todos los sevillanos y también por seguir transmitiendo nuestro mensaje político y social para mejorar la ciudad", ha aseverado, recordando que en el plano provincial, Vox ha escalado hasta ser la segunda fuerza electoral, sólo superada por el PSOE.

García de Polavieja, de su lado, ha señalado que en los últimos comicios, salvo Vox, "sólo ha crecido el PP, pero en un porcentaje bastante inferior, en el 16,44 por ciento". "Esto quiere decir que la ventaja que el PP tenía sobre Vox se reduce y ya superamos al PP en tres distritos: Alcosa, Cerro Amate y Macarena Norte", ha defendido.

LOS BARRIOS OBREROS

"Hemos conseguido un importante respaldo en los barrios obreros, en la Sevilla que madruga, en la Sevilla asfixiada a impuestos, en la Sevilla olvidada por este Ayuntamiento y este alcalde", ha aseverado Peláez, lamentando las críticas del socialista Juan Espadas a los "planteamientos radicales" de Vox en materia de autonomías, inmigración o lucha contra la violencia de género.

En ese sentido, le ha reprochado que haya pactado los presupuestos municipales de 2020 con "el comunismo (de Adelante, formado por Podemos, Participa e IU), que ha llevado la barbarie, al hambre y a la pobreza más absoluta a muchos países", preguntando si quienes les han respaldado no son "negativos para la democracia".

También ha lamentado que Espadas diga que su partido está en contra de los principios y valores con los que la sociedad quiere avanzar. "¿Qué principios, los de los 21 ex altos cargos que robaron el dinero de los parados o los de quienes se gastaron el dinero público en juergas, prostitutas y cocaína? Por supuesto que estos no son los principios que defendemos", ha enfatizado. Además, ha avisado que el Ayuntamiento "no convoca" a Vox "a los minutos de silencio ni a los actos destacados, como por ejemplo la presentación ayer de la portada de la Feria de 2020".