PP critica que los trabajadores de Somuvisa sigan cobrando con retrasos sus nóminas

"Sin actividad, destinada a la construcción y promoción de vivienda de protección oficial y social, que ha desistido en seis meses de los dos proyectos que se le dejaron preparados en el anterior mandato municipal", ha dicho Carazo y ha añadido que . Así, Somuvisa "se ha convertido en una empresa cuyo único objetivo cada mes consiste en recaudar los fondos necesarios para pagar las nóminas de sus diez trabajadores, y ni eso lo hacen bien".

El concejal popular ha aseverado que Somuvisa, "otrora joya de la corona municipal, se encuentra sumida en una crisis de identidad, sin objetivos y sin destino claro". Según Carazo, la empresa municipal "se está dedicando a mal vender su patrimonio para mal pagar las nóminas de los trabajadores; no siendo ni siquiera ser capaces de culminar los acuerdos cerrados por la anterior dirección de la empresa, dedicándose a modificar acuerdos a la baja, que deprecian y devalúan el valor de los activos de la sociedad".

Carazo ha querido hacer hincapié en "la poca planificación a futuro", ya que el equipo de gobierno "no es capaz de plantear una hoja de ruta y trabajo a medio y corto plazo" y "no solo no siguen adelante con los proyectos ya iniciados, sino que en vez de intentar sacar adelante promociones nuevas que doten de estabilidad económica y financiera a la sociedad, se dedican a hablar de rehabilitaciones o alquileres a largo plazo, cuando saben perfectamente que la situación económica y financiera de la sociedad no es capaz de soportar esas propuestas".

Finalmente, Carazo ha recomendado al equipo de gobierno de PSOE y Cs "que se ponga a trabajar en el futuro de la sociedad y del Ayuntamiento, ya que ha pasado medio año desde las elecciones municipales de mayo, y excepto los proyectos o programas que vienen del anterior equipo de gobierno, no se ha hecho o propuesto nada nuevo".