El projecte 'Enbiciat' arriba a la UV per a incentivar l'ús de la bicicleta entre els futurs mestres

El consistori aposta així per la formació dels futurs mestres i les futures mestres, que són la base per a formar a l'alumnat i conscienciar-ho sobre la sostenibilitat de les ciutats i amb el medi ambient, informa la corporació municipal en un comunicat.

Grezzi, juntament amb dos educadors ambientals que treballen directament en les sessions amb els estudiants de Secundària, ha explicat que l'objectiu del projecte és que l'alumnat aprenga, mitjançant una formació teòric-pràctica, a circular correctament amb bicicleta i adquirisca coneixements, hàbits i actituds per a una millora de les condicions de circulació i prevenció d'accidents.

Segons ha explicat l'edil a l'alumnat de l'últim curs de Magisteri, "és important que les persones recuperen un espai públic que se'ns ha arrabassat en una ciutat, fins ara, dissenyada per al cotxe" i ha detallat que "en un vehicle de dos tones circulen, de mitjana, 1,3 persones, ocupant un espai molt valuós i amb tot el que implica en detriment de la qualitat de l'aire, de la salut i de la sostenibilitat de ciutats cada vegada més habitades".

Per aquest motiu, "és important apostar per hàbits més saludables i mitjans de transport més sostenibles, com la bici, que, a més, ha demostrat ser un mitjà molt eficient per l'estalvi de temps i diners que suposa, i per la salut i sostenibilitat que comporta", ha afirmat.

La col·laboració entre el consistori i la UV ha sigut possible perquè tant la Facultat de Magisteri com el servici de Mobilitat Sostenible formen part del Grup de Treball d'Àmbit Escolar de la Comissió Provincial d'Educació Vial de la Direcció general de trànsit.

Aquest és el tercer any consecutiu en què la Regidoria de Mobilitat Sostenible i la d'Educació de l'Ajuntament de València impulsen aquest projecte perquè l'alumnat no només veja la bicicleta com a passatemps, sinó també com un mitjà de transport que va a augmentar la seua autonomia personal en la ciutat.

De moment, 21 grups de Secundària de huit centres diferents s'han inscrit per a participar en aquesta tercera edició d''Enbiciat', que començarà a la fi d'aquest mes de novembre. Cada grup realitzarà tres sessions, una teòrica, una pràctica i finalment una ruta amb bici per la ciutat guiada per educadors especialitzats.