Imefe dice que actúa "según las instrucciones de la Seguridad Social" en los contratos del Programa de Formación

Así lo ha señalado después de que desde Adelante Jaén se haya exigido al equipo de gobierno (PSOE y Cs) del Ayuntamiento "diligencia en la regularización de las cotizaciones por desempleo" de los citados trabajadores.

En una nota, el concejal ha mostrado su "sorpresa" por estas manifestaciones, que, a su juicio, "buscan rédito político donde no lo hay" y ha añadido que a los representantes de la coalición "se les dio traslado recientemente en el consejo" de la situación.

Según ha explicado, el 22 de diciembre de 2017 se concedió a Imefe una subvención para el proyecto del Taller de Empleo y el 12 de diciembre de 2018 dio comienzo. Este taller tiene dos certificados de profesionalidad; cuando acaba uno, de algo más de tres meses, se procede a la baja del personal y, al comienzo del segundo, se da de alta.

El primero fue del 12 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019; finalizado ese periodo, se dio baja al personal. En ese momento, la normativa laboral no contemplaba que hubiese que hacer las aportaciones para cobrar el desempleo. El 1 de abril de 2019 comenzó el segundo y se volvió a dar de alta con un nuevo contrato.

Díaz ha agregado que un Real Decreto de diciembre de 2018 contempla una disposición transitoria que establece la cobertura de la contingencia por desempleo para este tipo de alumnos y apunta a que cualquier contrato que se firme con posterioridad, deberá incluir ese aspecto.

Así, cuando desde el Imefe se hace el segundo contrato del certificado de profesionalidad del Taller de Empleo, "se les da de alta en esas condiciones". En la liquidación que practica la Tesorería General de la Seguridad Social de los seguros sociales de abril, "aparece excluida la contingencia por desempleo de los participantes".

"El 23 de mayo de 2019 el Imefe solicita a la Seguridad Social que, con arreglo a la normativa, sea modificado ese aspecto y con fecha de 25 de junio, la Seguridad Social responde a que para resolver sobre ese particular se ha requerido un informe a la Inspección de Trabajo con fecha de 5 de junio de 2019 y comunica que el procedimiento queda suspendido hasta que se reciba", ha afirmado.

Después, el 13 de agosto, la Inspección de Trabajo solicitó a la directora del Taller de Empleo documentación complementaria de la empresa para acreditar la cotización; documentación que se envió el 14 de agosto. Imefe, dando cumplimiento al Real Decreto 28/2018 de 28 de diciembre inició las cotizaciones por contingencias de desempleo de los alumnos durante los meses de abril, mayo y junio.

"Posteriormente, rectificó en cumplimiento de las instrucciones de la TGSS; es decir, se empezaron a pagar las contingencias y la Seguridad Social requirió el citado informe. Por tanto, cumpliendo con las instrucciones recibidas, dejó de hacerlo y se sigue a la espera de una contestación", ha apuntado.

TIEMPO

Además, el 25 de mayo, este organismo municipal solicitó a la Tesorería que se diera cumplimiento a esa normativa desde el 1 de abril de 2019 "y hasta la fecha, al estar sin contestación, se ha reiterado dicha solicitud el 8 de noviembre, puesto que el Taller de Empleo concluye el 11 de diciembre y habría tiempo para regularizar esa circunstancia".

"Desde el Imefe no se ha cometido ninguna irregularidad ni ha habido dejadez, sino muy al contrario, ya que cuando se les dio de alta para el segundo certificado de profesionalidad ya se contemplaba la contingencia por desempleo, cuya aplicación se suspendió porque la Seguridad Social indicó que no se hiciera e hizo la consulta a la Inspección de Trabajo y a fecha de hoy no hemos recibido respuesta de la Seguridad Social", ha asegurado.

En este sentido, ha dicho que "cuando se reciba contestación de la Seguridad Social se regularizará esta situación" y ha insistido en que este ente "ha actuado a instancias de la Seguridad Social y ha hecho requerimientos para obtener una respuesta".

"Circunstancia que de sobra conocen los miembros de Adelante Jaén, por lo que no entendemos el motivo de sus declaraciones y les invitamos a que, por el contrario, hagan aportaciones positivas para avanzar en la creación de puestos de trabajo en la ciudad", ha concluido.