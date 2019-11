March pide la colaboración de ayuntamientos para la concesión de solares a la hora de construir centros educativos

March, que ha comparecido en la Comisión de Hacienda y Presupuestos para explicar las partidas destinadas a cada área de su cartera, ha recordado que la partida para el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) es para este año 31,44 millones de euros.

Esta cifra es el total previsto para inversiones reales en infraestructuras educativas, incluidos los cuatro proyectos que se financiarán a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que se traduce en una aportación de 13,64 millones de euros.

Las principales líneas de actuación previstas en el Plan de Infraestructuras son las ampliaciones del CEIP Ses Cases Noves, CEIP Guillem Ballester i Cerdó, CEIP Sant Carles, CEIP Escola Nova, CEIP Simó Ballester, CEIP Punta de n'Amer, CEIP Sa Torre, IES Isidor Macabich (ITS), IES Porto Cristo, CEIP Montaura, CEIP Sant Miquel.

También se prevé la construccion de los nuevos centros Conservatori de Menorca (ITS), CEIP Caimari, CEIP Campos, CEIP Can Picafort, CIFP Ciutadella (ITS), CEIP Inca, CEIP Sa Pobla.

Además, también están previstas las obras de reforma al Cuartel General Luque de Inca para acoger el Museo de la Educación (ITS), y la construcción de los gimnasios de los CEIP Puig d'en Valls, Pere Cerdà, Joan Mas i Verd, entre otros.

En la Comisión de Hacienda y Presupuestos, la diputada 'popular' Núria Riera, ha pedido al conseller por la situación de los colegios con aulas modulares -los llamados 'barracones'-, a lo que March ha respondido que su voluntad es "reducirlos" al máximo, aunque se debe tener en cuenta la "presión humana" que sufren los centros.

Por otro lado, el presupuesto para el 2020 prevé un incremento del 50% de la partida de mobiliario y equipación de centros educativos hasta llegar a 1.311.411 euros.

El presupuesto de 2020 para Educación incluye por primera vez ayudas para las escuelas de música con una inversión de 250.000 euros, algo que ha sido celebrado durante la reunión de la Comisión por varios de los diputados de la oposición.