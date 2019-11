Cs pedirá al pleno de Cort un aumento de plantilla en los Bomberos de Palma

Así lo ha explicado la portavoz de Cs en Cort, Eva Pomar, en una rueda de prensa tras reunirse con la Agrupación Profesional de Bomberos de Palma.

La regidora ha explicado que desde la asociación les han trasladado "preocupación por las deficiencias materiales, de personal y de formación que sufren desde hace años". "Las horas extras se acumulan por la falta de personal, trabajan con un material que no se renueva desde hace muchos años, el Parque de Bomberos tiene graves deficiencias estructurales y de mantenimiento que no son supervisadas ni arregladas y, además, hace años que no reciben formación. Por no tener, no tienen ni cinturones en los camiones", ha relatado Pomar.

La portavoz de Cs ha criticado la gestión de la regidora de Seguridad Ciudadana la pasada legislatura, Angélica Pastor, y ha apuntado que su sucesora, Joana Maria Adrover, ahora asume esta "herencia de no hacer nada durante cuatro años".

En este sentido, Pomar se ha comprometido con los Bomberos de Palma a "intentar llegar a acuerdos con el equipo de gobierno para la mejora de las deficiencias por su bien y por el bien de todos los palmesanos". Además, Pomar ha avanzado que Cs volverá a reclamar que se lleve a cabo la reclasificación de la categoría de bomberos al subgrupo C1.

Finalmente, Pomar se ha referido a un plan monográfico de estructura que está realizando el Ayuntamiento para mejorar las deficiencias de los Bomberos, un plan que "ya va con retraso, porque el regidor de Economía y Función Pública da largas a los bomberos". "Vamos a reclamar que el Ayuntamiento se comprometa a mostrarlo a los bomberos y a los grupos de la oposición antes de final de año", ha subrayado Pomar.