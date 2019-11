Puig confia que el nou govern complirà amb el finançament i anirà "més enllà de fronteres partidistes"

"Ha de ser un govern únic, cohesionat i capaç de treballar per l'interés general, més enllà de fronteres partidistes", ha defès a preguntes dels periodistes després del principi d'acord entre els líders del PSOE i Podem, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.

Puig ha celebrat el pacte com "una bona notícia per a la societat espanyola i, per descomptat, per a la societat valenciana", destacant que va arribar "dins del termini i en la forma escaient" després del 10N per a "desbloquejar ràpidament la situació". Açò sí, ha demanat que reba el suport necessari perquè "siga una realitat i aquesta vegada sí que hi haja una investidura", també per part de l'oposició.

El futur govern, ha augurat, haurà de fer front "als reptes enormes de la societat espanyola", amb l'economia i la qüestió territorial com a principals eixos, fins ara "marginats de l'agenda". "Aquesta legislatura ha de tirar a caminar", ha reivindicat.

Entre eixos reptes, en clau valenciana, ha confiat que l'agenda de la Comunitat Valenciana s'implementarà "d'una vegada per sempre" en l'Executiu Sánchez-Iglesias, centrada en el finançament autonòmic, les inversions i "sobretot, els compromisos en política social".

Respecte a si està decebut perquè el preacord no esmentava explícitament el finançament, Puig ha remarcat que és l'"eix fonamental" en la qüestió territorial amb la qual es comprometen PSOE i Podem, recordant que són uns plantejaments generals i que "el que val és el discurs d'investidura i el programa de govern".

Fins aleshores, s'ha mostrat "segur que es reformarà el finançament per a garantir la igualtat dels ciutadans i la singularitat dels territoris", a més d'"atendre les realitats diverses". Entre elles ha destacat la despoblació com un problema que també afecta els valencians i va "molt més allà" del finançament, ja que "la base són les persones".

Respecte a Pablo Iglesias com a vicepresident, Puig ha assegurat que li pareixerà bé "el govern que finalment decidisca el president" perquè "eixa és la realitat de la democràcia".

A VOX: "FRAU ÉS DINAMITAR LA DEMOCRÀCIA"

I quant a les crítiques de "frau electoral" del líder de Vox, Santiago Abascal, ha posat l'accent que "el PSOE ha guanyat les eleccions", per la qual cosa "la realitat és prou clara i s'està aplicant la lògica democràtica". "No sé si tenen algun problema amb les eleccions. Frau és intentar dinamitar la democràcia des de la democràcia", ha resolt.