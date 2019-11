Ribó diu que perquè Compromís done el sí a l'acord PSOE-UP cal abordar els "greuges" que pateix València

Així ho ha indicat en declaracions als mitjans el primer edil en ser preguntat pel preacord i la posició de Compromís en aquest escenari. Ha admès que li ha sorprès "la velocitat" amb la qual s'ha arribat a un enteniment, ha recordat que aquests dos partits no sumen 175 i ha mostrat la seua esperança en que arriben a aconseguir eixos suports "acceptant una sèrie de reivindicacions" respecte a la Comunitat Valenciana i València.

"Tant de bo, estupend, m'alegre molt, però que no s'obliden de València. És una part d'Espanya i el Govern d'Espanya ha de pensar que València no ha estat ben tractada en el passat i necessita ser no millor que ningú, sinó igual que la resta", ha assenyalat.

Preguntat sobre si creu que Compromís ha perdut poder de decisió en haver concorregut amb Més País i no amb Unides Podem, Ribó ha indicat que el resultat "no ha sigut per a tirar coets, però ha sigut acceptable" des del punt de vista municipal, on han aconseguit més vots malgrat pujar l'abstenció.

"La nostra participació és important per al nou govern, sense el nostre diputat més els dos de Més País difícilment les coses eixirien. El pes és aconseguir que els temes valencians estiguen en l'agenda", ha dit.

"Jo, personalment, estic molt a gust en aquest projecte", ha afirmat, que a més ha comptat amb "dos dies per a treballar-ho" quan es necessita més temps: "Jo espere que tinguem temps per a consolidar-ho".

Ha recordat que "hi ha moltes coses que s'han promès com el deute de la marina, inversions ferroviàries o el contracte programa" i ara cal executar-ho, i per a donar el vot a favor de la investidura de Pedro Sánchez cal abordar algunes qüestions "clau" amb "molta calma i sent molt flexibles en el temps, però sent molt inflexibles amb que això s'ha d'abordar".

Del finançament, ha dit, correspon la seua reivindicació a la Generalitat, però els assumptes relacionats amb València "s'han d'abordar" també.