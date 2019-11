Director de Les Arts espera que el públic reba Plácido Domingo en 'Nabucco' "com el gran artista que és"

Iglesias Noriega, que ha oferit aquest dimecres la roda de premsa de presentació de l'òpera 'Les mamelles de Tirésias', s'ha referit així a la presència en Les Arts el pròxim mes de desembre del director i cantant, acusat per una vintena de dones d'assetjament sexual.

Sobre aquest tema, el responsable artístic del coliseu valencià s'ha remès a les declaracions que va realitzar quan van saltar les primeres acusacions contra el tenor el passat mes de setembre. En elles ja va anunciar que es mantenia la col·laboració en no tindre constància de denúncies judicials o extrajudicials d'assetjament a treballadors d'aquesta institució cultural.

ENTRADES ANTICIPADES ESGOTADES

Ha recordat així mateix que Domingo manté "una relació amb aquesta casa", en la qual dona nom al Centre de Perfeccionament, i ha confiat que se li reba com "el gran artista que és". De fet, ha destacat que les entrades que ja ixen a la venda de forma anticipada "ja estan esgotades", per la qual cosa imagina que "la gent té ganes de trobar-se amb ell" i amb "el gran artista que és".

D'altra banda, ha apuntat sobre el Centre de Perfeccionament que del tenor "només porta ja el nom" i ha recalcat que "no hi ha cap canvi, no està en qüestió i tot continua com està".

Aquest centre, ha ressaltat, és "un dels senyals d'identitat" de les Arts, està "en plena vigència, activitat i té una trajectòria fantàstica". Per açò, "l'única cosa que podem fer és potenciar-ho" perquè "siga cada vegada més útil" i que "la gent que passe per ací, després dels dos anys, se'n vaja havent crescut com a professional i com a artista", ha conclòs.