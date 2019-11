La familia de Jesús Negro, el ciclista muerto en accidente, recurrirá la suspensión de la condena al camionero

La acusación particular que representó en el juicio a Jesús negro recurrirá en reforma ante el titular del Juzgado de lo Penal 3, que dictó auto dejando en suspenso la ejecución de los dos años y cuatro meses de privación de libertad impuestos al camionero, y lo hará igualmente en apelación ante la Audiencia de Valladolid, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Dicha parte discrepa del criterio del juzgador-ha impuesto como condiciones para la suspensión el abono de una multa de 1.080 euros y la obligación de no delinquir en los próximos cuatro años-al entender que el reo "no cumple los requisitos" necesarios, y ello a pesar del arrepentimiento mostrado, su condición de padre de familia y el hecho de que su conducta no estuviera influida por la ingesta de alcohol o drogas.

"Estoy seguro de que ha mostrado su pesar y de que se encuentra afectado, pero arrepentimiento implica asumir la culpabilidad", sostiene el acusador particular, de ahí la pretensión de recurrir para que el condenado entre en prisión para cumplir pena.

El camionero portugués Andrés dos S.C, que por el momento no entrará en la cácel, fue condenado por el Juzgado de lo Penal 3 a dos años y cuatro meses de cárcel por homicidio por imprudencia y otro de lesiones, sentencia que luego confirmó la Audiencia de Valladolid, salvo en lo relativo a la privación del carné de conducir, que quedó fijada en 23 meses, frente a los 43 impuestos en primera instancia.

A ello se suman, en concepto de responsabilidad civil, las indemnizaciones correspondientes, con responsabilidad civil directa de Allianz y subsidiaria de Transportes Couto S.A. y Transportes Nordestinos LDA. En concreto, más de 232.000 euros para la familia de Jesús Negro, de ellos 50.400 para su padre, 15.400 para cada uno de sus tres hermanos y más de 126.000 para su entonces pareja sentimental, al reconocer el juez la relación de pareja que había.

Al ciclista que salió vivo, Aitor Martínez, corresponde un total de 102.000 euros, a los que se suman otros 2.630 que ya recibió por daños.

El fiscal y las acusaciones particulares habían pedido una condena de entre tres y cinco años de prisión tras considerar plenamente probado que el 25 de febrero de 2016, fruto de una distracción grave, invadió el arcén por el que circulaban dos ciclistas.