Revilla ve "lógico" el pacto PSOE-Podemos pero augura que ese Gobierno "no aguanta cuatro años"

Revilla así lo ha manifestado este miércoles a preguntas de la prensa por el preacuerdo firmado ayer por los líderes del PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, del que ha dicho que era "la única solución viable" para no ir a unas terceras elecciones ya que el presidente del PP, Pablo Casado, ya dijo la noche electoral "que iban a votar que no y que no había posibilidad de una abstención ni nada".

El presidente cántabro ha mostrado su "respeto" a la decisión que ha tomado Pedro Sánchez pero ha reiterado que le hubiera gustado "más" que el "pacto entre Ciudadanos y el PSOE hubiera salido adelante", porque sumaban 180 diputados y "tendríamos desde hace un año gobierno y presupuestos".

Y ha insistido en que "unas nuevas elecciones no puede volver a haber" próximamente pero tampoco cree que vayan a pasar cuatro años, una legislatura completa, para que los españoles volvamos a las urnas. "Serán antes de cuatro años. Esto no aguanta cuatro años", ha augurado Revilla.

Así, el presidente cántabro ha explicado que ve "muy complicado" que ese Gobierno pueda prolongarse durante cuatro años porque "hay que hacer muchos acuerdos" y no sólo una para que Sánchez sea investido presidente. "Lo importante es aprobar presupuestos porque, si no hay presupuestos Europa nos acaba echando de allí", ha apostillado.

En este sentido, ha enfatizado que, si hay un primer presupuesto en 2020, "sería un milagro" y "más que un milagro" que hubiese cuentas año tras año porque, para sacarlos adelante, se necesita una mayoría. "Yo ya he dicho que no sería presidente de Cantabria sin presupuestos, no lo aceptaría. Pues ser presidente de España menos, imaginad el problema que te cae", ha añadido.

Además, ha señalado que en estos momentos, en los que se prevé un estancamiento de la economía, con el "problema" del Brexit, la "guerra comercial" de Trump y la situación en Cataluña, "todo obliga más que nunca a tener presupuestos".

Pero Revilla lo ve difícil. "Si este gobierno aguanta cuatro años, es para ponerle un monumento y será señal de que lo han hecho muy bien y de que han llegado a convencer incluso a los que se quieren ir de España a salir con la bandera española", ha dicho.

ÁBALOS LLAMARÁ "PRONTO" AL PRC

Sobre el voto del PRC en el Congreso, Revilla ha recordado que desde ayer tiene la "promesa" de Sánchez de que los compromisos alcanzados con los regionalistas se cumplirán y hoy le han informado de que el PSOE ha vuelto a nombrar negociador a su secretario de Organización, José Luis Ábalos, y que llamará "pronto para negociar".

Aunque el presidente cántabro y líder del PRC cree que "no hay nada que negociar", solo hay que cumplir "rigurosamente" lo que ya se firmó al inicio de la fallida legislatura y en el que se marcan "cantidades y plazos".

En este punto, ha recordado que ya se han cumplido dos compromisos, la adjudicación del estudio informativo del tren a Bilbao y la licitación del acceso a Valderredible desde la A-67, y antes del 31 de diciembre "tiene que licitarse el tramo de AVE de Palencia a Alar del Rey".

"Yo tengo aquí la promesa del presidente del cumplimiento del pacto y de que llamará el señor Ábalos para que esa licitación se haga antes de Navidad", ha dicho Revilla, que ha señalado que ese tramo de AVE, aunque está en Castilla y León, es fundamental para el tren que conectará la comunidad con Madrid.

Además, Revilla ha recordado que en ese documento también se recoge que Cantabria cobre en esta legislatura la deuda por las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que ascienden a 120 millones, "eso es lo más importante".

Y ha recordado a los socialistas que en el próximo presupuesto "no tiene que aparecer Valdecilla con 20 millones sino con 40, 20 más 20, por lo que está firmado es pagar los 120 en cuatro años y uno ya ha vencido".

Además de todo lo firmado, Revilla ha señalado que el PRC también ha trasladado al PSOE su "línea roja" y que es que "no admitiría, incluso a cambio de todo eso, que tuvieran alguna participación en el Gobierno o en las decisiones que se vayan a tomar en este Gobierno aquellos que se quieren ir de España, es decir, los independentistas catalanes".

"Nosotros (los regionalistas), con aquellos que no cumplen la Constitución, no queremos saber nada, ni vamos a colaborar con ningún gobierno que tuviera veleidades y apoyos o contrapartidas para obtener su abstención", ha añadido.