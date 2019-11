ERC se abstendrá en el trámite de aprobación inicial de las cuentas de Colau

El grupo municipal de ERC en el Ajuntament ha comunicado este miércoles que se abstendrá en la votación de la aprobación inicial del proyecto de presupuestos para el 2020 del Gobierno municipal liderado por Ada Colau, y que se realizará la tarde de este miércoles en una comisión extraordinaria de Economía y Hacienda.

En un comunicado, ERC ha lamentado que el ejecutivo municipal no ha facilitado toda la información que sería conveniente para trabajar en la propuesta, y ha afirmado que a las cuentas "les falta la ambición progresista que sería exigible y que pide Barcelona en el momento actual".

"Necesitamos unos presupuestos ambiciosos y una clara apuesta por la inversión si queremos afrontar los grandes retos de la ciudad y proveer con calidad y suficiencia los servicios que la ciudadanía reclama y merece", y ha subrayado que ERC ha mostrado en todo momento voluntad para aprobar unos presupuestos.

En este sentido, han solicitado que se trabaje de forma "urgente y con toda la discreción exigible" para incluir propuestas reales en la lucha contra la desigualdad social, poniendo la vivienda, los servicios públicos, el choque climático y la seguridad y la convivencia en primer plano.

ERC ha destacado que la propuesta para 2020 "no hace más que recuperar el nivel de gasto por cápita que en términos reales ya había tenido, manteniendo aún un porcentaje de gasto por debajo de lo que sería deseable", por lo que ha insistido en que la abstención en la tramitación inicial no significa que lo apoye en la definitiva.

"Queremos dejar claro que solo facilitamos la tramitación inicial y que en ningún caso estamos predisponiendo nuestro voto en sentido afirmativo de cara a la aprobación definitiva. Que hoy no podemos propiciar ni garantizar y que no se podrá lograr antes del 31 de diciembre si no se dan los elementos de forma y fondo que hoy no encontramos", ha expresado.