AMP.- Bombers controlen un incendi en una nau en la CV-505 a Alzira

El foc, declarat a les 7.37 hores, ha obligat a mobilitzar tres dotacions dels parcs d'Alzira i el cap de sector. El fum ha afectat tres naus confrontants. Encara que l'incendi s'ha donat per controlat a les 9.50, efectius de bombers continuen treballant en l'extinció i completa ventilació.

L'incendi ha afectat restes de pipes i snacks que hi havia en el magatzem, ja que amb anterioritat havia sigut propietat d'una empresa del sector. No obstant açò, l'edifici es va vendre fa més d'un any a una firma de pinsos que ho utilitza com a magatzem, per la qual cosa ja no guardava relació amb la companyia.