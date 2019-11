Nous trens per reforçar les línies de metro més utilitzades

Transport Metropolità de Barcelona (TMB) ha rebut aquest dimarts el primer tren dels 12 destinats a reforçar les línies de metro més utilitzades. El comboi, de la sèrie 9000, s'incorporarà a la flora de la línia 4 i començarà a donar servei amb passatgers a partir de la segona quinzena de desembre.

La compra dels trens es va realitzar el 2018 per icrementar el material mòbil de les línes 1, 3, 4 i 5 i així fer possible un servei amb més fiabilitat i capacitat que pugui captar nous usuaris. Aquesta entrada dels combois suposa una ampliació del 8,5% a la flota de les línies covencionals.

El segon tren arribarà a mitjans de desembre i també s'incorporarà a la línia 4 del metro. Per la seva banda, CAF entregarà el primer semestre del 2020 quatre trens de la sèrie 6000 per a la línia 1, dos trens de la sèrie 5000 per a la línia 3 i quatre més del mateix model per a la línia 5. Els 12 nous trens estan valorats en 92 milions d’euros.

Amb els 12 nous trens, i amb altres actuacions complementàries en la infraestructura i el subministrament d’energia, la xarxa de metro podrà posar, a les cinc línies convencionals, fins a 142 trens en circulació simultània a l’hora punta matinal (un 9,2% més) i podrà fer noves millores de freqüència que s’aplicaran de manera escalonada els anys 2020 i 2021, fins a situar-les per sota dels 3 minuts a les línies 1, 3 i 5, i per sota dels 3 minuts i mig a les línies 2 i 4.

Els trens de la sèrie 9000 circulen actualment per les línies 2 i 4 (amb conductor) i 9 i 10 (de manera automàtica). Estan formats per cinc cotxes intercomunicats que totalitzen 86 metres de longuitud que permeten una capacitat màxima de 973 persones (en la versió amb cabina de conducció).

Per al confort i la seguretat, compten amb aire condicionat d’alt rendiment, senyalització òptica i sonora de pròxima estació, videovigilància, monitors de videoinformació, megafonia, intercomunicadors, tiradors d’emergència i desbloquejadors de portes.