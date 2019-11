La comissió d'investigació de l'EMT es reprendrà el 27 de novembre amb tres empleats de Caixabank

Si no acudiren aquests treballadors de banca després de ser citats, els substituirien quatre treballadors de l'EMT, entre ells la directora del Departament de Finances de l'EMT, la secretària del comité de compres i responsable jurídica adjunta a la direcció gerència, el director de recursos humans i la d'administració.

Posteriorment, per al 4 de desembre, s'ha fixat la declaració del director de Desenvolupament de l'EMT, dos administratives de l'àrea de gestió i del secretari. El calendari continua l'11 de desembre amb el director adjunt de l'empresa pública, el president del Comité d'empresa, el viceinterventor de l'Ajuntament i l'auditor cap del consistori.

En la sessió de la comissió d'investigació celebrada aquest dimarts, estava prevista inicialment la compareixença de la cap de Gestió i de treballadors de CaixaBank. No obstant açò, el banc va comunicar que no anirien els seus empleats i, aleshores, es va decidir incloure altres compareixents previstos per a un altre dia.