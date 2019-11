Abogados Cristianos anuncia medidas contenciosas contra Luis Cacho "por trampear y no repartir el PIN Parental"

Para Abogados Cristianos, el PIN Parental "no es más que la materialización de un derecho que nos asiste a todos los padres como es que elijamos la educación moral de nuestros hijos". Un derecho recogido en la Constitución "fundamental para los padres y los hijos" que es preferente para la Declaración de Derechos Humanos y que el consejero de Educación "no lo reparte. Todo lo contrario, no les está garantizando a los padres el derecho fundamental de elegir la educación de sus hijos".

"Desde la Consejería saben que están incumpliendo la ley porque el SERISE ha eliminado de su página web la lista de colegios en los que han impartido charlas sexuales". Añaden que "es muy grave que el Gobierno autonómico esté vulnerando el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, amparado en el artículo 27.3 de la Constitución".

A esta medida, se suman también la querella contra la directora del colegio Escultor Vicente Ochoa así como una denuncia a la Fiscalía de Menores contra el SERISE, el primer Servicio Riojano dedicado en exclusiva a la atención a la Sexualidad, por unas charlas impartidas a alumnos de Primaria e Infantil.

Además, "tampoco destacarnos empezar acciones legales "por un delito clarísimo de prevaricación" contra Luis Cacho porque, según la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, "está intentando trampear un derecho fundamental preferente, como dice la Declaración de Derechos Humanos, como es el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, religiosas o filosóficas".

Polonia Castellanos ha realizado estas afirmaciones junto con al promotor del proyecto educativo 'Alexia Enséñanos', Salva Martí, para informar de nuevas acciones legales contra "las charlas de carácter sexual que se han impartido en ciertos colegios públicos logroñeses".

Para Castellanos es "fundamental" que "todos los padres puedan decidir y conocer el tipo de charlas que reciben sus hijos en horario escolar" y critica "que aquí, en La Rioja, el consejero de Educación no ha permitido a los colegios que informen a los padres de esas actividades".

A raíz de la denuncia interpuesta por Abogados Cristianos contra la directora del colegio Vicente Ochoa "ha habido un aluvión en lo que al PIN Parental se refiere", explican.

En los colegios -ha insistido- "no se puede impartir ideologías". Esto es "un problema de libertad. Aquel padre que considere que determinadas charlas de educación sexual son buenas para sus hijos, que vaya, pero hay que respetar la libertad de aquel que decida que no vaya porque esté en contra de sus convicciones morales, ideológicas o por edad. Es una cuestión de libertad y de derechos fundamentales recogidos en la Constitución".

