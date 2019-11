Tudanca dice a PP y Cs que "CyL no está en venta" y advierte de que él no hará "cualquier cosa" para llegar al "poder"

Tudanca se ha referido de este modo a las declaraciones realizadas este martes por Francisco Igea en las que aseguraba que estaba dispuesto a renunciar al gobierno en Castilla y León para que el país "no se vaya por el sumidero" tras el preacuerdo alcanzado en el ámbito nacional entre PSOE y Podemos.

"Castilla y León no está en venta, no sigan con este chalaneo al que se han acostumbrado, han convertido Castilla y León en un bazar", ha lamentado Tudanca en los pasillos de las Cortes, donde ha reclamado tanto a Fernández Mañueco como a Francisco Igea que "se ponga a gobernar", ya que, a su juicio, hasta el momento sólo se han interesado por el intercambio de "sillas" y "no han arreglado ni uno solo de los problemas de los ciudadanos de Castilla y León".

En este sentido ha requerido a los dos líderes para que dejen de "usar" y "manosear" Castilla y León porque lo que demuestran es una "falta de responsabilidad" con los ciudadanos. "Han demostrado que están dispuestos a cualquier cosa para llegar al poder, yo no, no vamos a entrar en esos juegos", ha aseverado.

Así, ha afeado que Francisco Igea pronuncie declaraciones de este calado sin "ponerse en contacto con nadie", tras lo que ha recordado que su partido (Cs) "le desacredita una y otra vez", tras lo que le ha pedido "un poco de humildad". "Si no sabe lo que es yo le ayudo a buscar esta palabra en el diccionario", ha manifestado, tras lo que ha pedido "un poco de respeto a Castilla y León".

En cuanto a la "serenidad" manifestada por el presidente de la Junta ante las declaraciones de Igea, Tudanca ha considerado que a Fernández Mañueco "le da igual todo". "Ya tienen lo que quieren el resto les da igual mientras sigan cobrando como presidente a fin de mes", ha lamentado.

"El Gobierno de aquí es un fracaso, han convertido a Castilla y León en un bazar, un mercadeo y un circo, ya está bien, tras el batacazo que se han metido se pone chulo -en referencia a Cs", ha manifestado.

Por último, el líder socialista en la Comunidad ha defendido que el PSOE mantendrá su trabajo en la Comunidad en defensa de sus intereses por "encima" Mañueco e Igea y su "mal gobierno" y ha considerado que un gobierno "progresista" formado por PSOE y Podemos en el ámbito nacional le vendrá "muy bien" a Castilla y León.