El PPCV avisa que l'abraçada Sánchez-Iglesias "va a asfixiar Espanya i se'n va a portar per davant els valencians"

"Després d'eixe engany es prepara una gran traïció per a Espanya, perquè Sánchez i Iglesias només poden dependre de socis que el que volen és trair als espanyols", ha avisat en declaracions als mitjans en Les Corts, respecte als suports que necessitaran en el Congrés per a formar govern.

Per a evitar-ho, s'ha preguntat si "no queda ningú amb sentit comú entre els barons socialistes", criticant que el president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, "no ho va a fer perquè és nacionalista i està convençut d'açò".

El 'popular' ha assegurat que, després del principi d'acord, "crida l'atenció que els grups que formen part, en comptes d'encoratjar-ho i estar contents, pareix que li estiguen llevant ferro".

També ha criticat Sánchez, "l'home que un dia diu una cosa i al següent és capaç de fer la contrària", ja que creu que "de nou ha tornat a enganyar als espanyols" en pactar amb Iglesias, la qual cosa veu com "una deriva absolutament perillosa".

Per tot açò, el diputat del PP ha posat l'accent que el seu partit està "tremendament preocupat" i ha lamentat que "al final, tot el de les eleccions estava lligat i ben lligat". "És un nou engany de Sánchez, que vé a perjudicar els espanyols i sobretot els valencians", ha insistit.