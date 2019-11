Dos jóvenes relatan un incidente con 'El Chicle' en 2017 en Boiro: "Si no estuviese acompañada no estaría aquí sentada"

La primera en declarar ha sido Sara Mato, la hermana menor, quien explicó que ambas caminaban por la calle junto a una amiga tras salir de una cena y se dirigían hacia un bar del municipio de Boiro.

En un momento, precisamente en el que ella estaba grabando un vídeo con su teléfono, un coche se acercó despacio en paralelo y se detuvo junto a ellas, y que estaba conducido por el acusado.

"Insistía varias veces en que nos llevaba, a mi hermana le insistió más que a mí, que iba con los zapatos en la mano. Hasta que le dimos largas y se marcho". Una vez en el bar, la joven llegó a ver al mismo vehículo, un Audi de color oscuro, pasando y deteniéndose ante el local "un mínimo de tres o cuatro veces".

Su hermana Ángeles coincidió con este relato durante su turno de declaración y que Enrique Abuín se dirigió a ella en varias ocasiones diciéndole "rubia, ven aquí", con "demasiada insistencia".

Ambas reconocieron al acusado en la televisión cuando saltaron las noticias de su detención. "Empecé a llorar", ha reconocido Ángeles, quien ha considerado "inconfundible" el rostro de Abuín, para añadir que se queda "mucho con las caras".

Asimismo, las jóvenes no lo notaron agresivo, pero sí sintieron "incomodidad" por la insistencia de 'El Chicle' en intentar que se subieran al coche, y Ángeles llegó a añadir: "Creo que si no estuviese acompañada no estaría aquí sentada".

CONTACTARON CON LA GUARDIA CIVIL

Las dos han sido contactadas con posterioridad a los hechos por un programa de televisión para preguntarles por su testimonio, y decidieron denunciar los hechos ante la Guardia Civil de Boiro tras hablarlo con sus familias.

La defensa de Abuín, por su parte, ha insistido en preguntarles si el acusado les pidió el teléfono o si se mostró agresivo en algún momento, a lo que ellas acabaron reconociendo que su encuentro "quedaría como una anécdota" de tratarse de otra persona.