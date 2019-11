El presidente dice a Podemos que su comida con empresarios sigue su "normal" relación con todo el mundo

De este modo respondió el jefe del Ejecutivo asturiano a la diputada de la formación morada que le advirtió de que "no hay confianza sin transparencia", afeando la "reunión secreta con empresarios hasta que se filtró". Gil incidió en que ese encuentro incumple "la ley de transparencia en pleno proceso electoral".

Al respecto, Barbón argumentó que "no era una reunión" sino una "comida" como las que tiene "con gente de Podemos o del PP", dentro de unas "relaciones de cortesía normales". Así, añade que el debate sobre la fiscalidad surgió en dicho almuerzo y se limitó a precisar la posición del Gobierno de Asturias.

"Nunca negamos ningún tipo de encuentro", ha asegurado, remarcando que así lo hace habitualmente también con organizaciones sindicales y asociaciones. "No me aislo en mi castillo", ha apuntado, añadiendo que aún no comió con nadie de Ciudadanos e intentará "solucionarlo".

Este asunto afloró en la sesión plenaria durante la pregunta de Podemos al presidente sobre la situación de desempleo en la comunidad, en la que el presidente reiteró varias de las medidas que mencionó al ser interpelado minutos antes por la portavoz del PP, Teresa Mallada, sobre las actuaciones previstas para frenar "el alarmante incremento de la tasa de paro en Asturias".

Barbón ha resaltado los 41,2 millones aprobados en los últimos tres meses para políticas de empleo y el compromiso para adaptar la FP a la demanda del mercado laboral. Del mismo modo, ha incidido en que el proyecto presupuestario ahondará en medidas para la generación de actividad y empleo, en el impulso de la actividad industrial y la apuesta por la ciencia y la innovación.

Lorena Gil ha rechazado caer en el alarmismo pero exige que tampoco se caiga en la "autocomplacencia" ante la temporalidad y precariedad del mercado laboral en Asturias. Así, reclama impulsar medidas que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores, potencie el sector productivo y defienda el sector industrial frente a deslocalizaciones, al tiempo que se promuevan nuevas actividades competitivas relacionadas con el empleo verde y las nuevas tecnologías.