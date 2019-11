Royal Caribbean operará en el Puerto de Tarragona en 2020 y aportará 21.300 cruceristas

Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el presidente del Puerto de Tarragona, Josep Maria Cruset, que ha estado acompañado por el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, y por la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Reus, Montse Caelles.

La naviera ya ofrece en su web cruceros con salida desde el Puerto de Tarragona con destino a las islas Canarias, islas griegas, Venecia (Italia) y al Adriático, unas rutas con una duración de entre siete y 14 días.

Las embarcaciones que operarán en el Puerto de Tarragona serán el Rhapsody of the Seas, con una capacidad para unos 2.000 pasajeros, y el Jewel of the Seas, que puede transportar hasta 2.500 usuarios.

Cruset ha destacado el salto cualitativo que suponen las operaciones de Royal Caribbean, ya que representan un cambio de paradigma en el proyecto de cruceros: "Cada vez más navieras apuestan por Tarragona. Esto nos pone en una situación privilegiada porque las navieras se vigilan mucho entre ellas y ahora nos llama gente con la que nos costaba mucho hablar".

